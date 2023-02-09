Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до двух человек

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух, сообщили в медицинских службах.

Как сообщил источник ТАСС, два человека погибли.

По его словам, кроме того, пострадали восемь человек, в правоохранительных органах добавили, что всего в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка.

Мэр Новосибирска рассказал, что в доме прописаны 117 человек, но некоторые квартиры сдаются в аренду, пока судьба 11 человек неясна, 11 находятся в больницах, продолжается работа по телефонному обзвону. Один смертельный случай.

Напомним, в результате хлопка газа в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение подъезда. В медицинских службах сообщали, что при взрыве бытового газа в Новосибирске погибли два человека, еще семь пострадали, в том числе несовершеннолетний. Однако позднее одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске спасли в больнице.