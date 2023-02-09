Мировые цены на нефть стабилизировались после трехдневного ралли

Мировые цены на нефть в четверг были стабильны. Рынки продолжают оценивать перспективы поставок после землетрясений в Сирии и Турции.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.57 снижалась на 0,04%, достигая 85,06 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,06%, до 78,42 доллара, передает РИА «Новости».

Рынки продолжают оценивать последствия землетрясений в Сирии и Турции. В частности, сообщалось, что были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции, а в Сирии приостановилась работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

Инвесторы также обратили внимание на вышедшую накануне статистику по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 3 февраля. Показатель вырос на 2,4 млн баррелей, при том, что ожидалось увеличение на 2,5 миллиона. Добыча нефти увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12,3 млн баррелей в день, а запасы дистиллятов и бензина выросли сильнее ожиданий.

Однако котировки приостановили рост после трех дней ралли, за время которого цены на нефть выросли примерно на 7% за счет оптимизма по спросу.