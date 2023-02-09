Главный советник Байдена по России покинул свой пост

Москва указала на помеху диалогу с Вашингтоном по безопасности

Дипломат Гатилов: Антироссийский курс США препятствует диалогу с РФ по стратегической стабильности и безопасности

Россия не отказывается от диалога с США по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности, однако обсуждению этих вопросов препятствует проводимый Вашингтоном антироссийский курс, заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН заявил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Глава российской дипмиссии напомнил, что еще в июне 2021 года, когда в Женеве проходила встреча президентов России и США, состоялся предметный диалог по вопросу о том, как можно было бы наладить сотрудничество по вопросам стратегической стабильности, снижения рисков и будущему контролю над вооружениями, передает ТАСС.

Однако, констатировал Гатилов, потом события пошли по совершенно другому направлению и американцы отказались от каких-либо контактов с российской стороной, а наметившееся в 2021 году и в рамках последующих контактов взаимодействие и обнадеживающие моменты были девальвированы деструктивным курсом США, направленным на подрыв российской безопасности, тем самым диалог со стороны Вашингтона был прерван.

Как пояснил Гатилов, в Москве исходят из того, что, поскольку контакты были прекращены не по инициативе России, то соответственно они не могут быть возобновлены только лишь по желанию российской стороны, необходимо учитывать и позицию Соединенных Штатов, их готовность учесть законные интересы России в сфере безопасности. Постпред РФ указал, что пока представители США ведут речь только о вопросах, которые интересуют Вашингтон и никак не учитывают то, что излагает в качестве озабоченностей российская сторона.

Глава российской дипмиссии констатировал, что в настоящий момент возобновление контактов в сфере безопасности выглядит весьма проблематичным, поскольку Соединенные Штаты ведут общий антироссийский курс, обставляют возможный диалог условиями, поэтому сейчас речь о каком-то взаимоуважительном и равноправном диалоге о переговорном процессе не идет. Он выразил надежду, что в будущем ситуация сможет измениться.

Однако, как подчеркнул Гатилов, для этого Соединенным Штаты должны наконец-то осознать свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности не только в их понимании, а так, как ее понимает подавляющее большинство членов ООН. Необходимо изменение общей антироссийской направленности американской политики, только тогда можно будет вести речь о конструктивном диалоге, резюмировал постпред РФ.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы. В конце января в МИД заявили о готовности России выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности».