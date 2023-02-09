Главный советник Байдена по России покинул свой пост

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9 февраля, четверг | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске после хлопка газа
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Главный советник Байдена по России покинул свой пост
Bloomberg: Глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул пост
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Глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает Bloomberg.
В качестве главы управления Грин фактически был главным специалистом по России в аппарате Белого дома с приходом в него президента США Джо Байдена. Он был одним из главных организаторов встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве в 2021 году. Грин проработал на различных должностях в сфере внешней политики более 30 лет. В сообщении не уточняется, кто сменит Грина в качестве главного эксперта по России в американской администрации, передает ТАСС.
Ранее постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия не отказывается от диалога с США по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности, однако обсуждению этих вопросов препятствует проводимый Вашингтоном антироссийский курс. В конце января в МИД заявили о готовности России выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности».
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
Американская оппозиция ответила на речь Байдена
Оппозиция США сообщила о расколе в американском обществе на «лагерь нормальных и лагерь безумцев»
Президент США Джо Байден является слабым игроком на мировой арене, а внутри страны общество раскололось на «лагерь нормальных людей и лагерь безумцев», где во главе стоят левые круги правящей Демократической партии, выразила мнение губернатор штата Арканзас Сара Сандерс в ответной речи на ежегодное послание демократа Байдена «О положении страны».
По ее словам, слабость Байдена подвергает риску страну и мир, а его отказ противостоять «самому грозному противнику Китаю» является опасным и неприемлемым, передает ТАСС.
Сандерс добавила, что действующая ветвь власти США полностью подчинена повестке дня «радикальных левых» кругов, то есть «выбор стоит между нормальным и безумным».
По ее мнению, Байден «стал первым мужчиной, сдавшим свое президентство» левому крылу Демократической партии, которое выступает резко против традиционных ценностей и которое «даже не может сказать, что такое женщина».
При этом Сандерс добавила, что не поверила практически ничему сказанному Байденом, так как в США сталкиваются с вышедшей из-под контроля инфляцией, всплеском насильственных преступлений, опасным кризисом на границе с Мексикой и «угрозой со стороны Китая». Губернатор отметила, что Байден продемонстрировал неспособность решить ни один из этих вопросов.
«Пришло время перемен. Это наш момент. Это наша благоприятная возможность», – заключила Сандерс.
Согласно опросу телеканала CBS, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
МИД: Развязанная США против России война грозит столкновением ядерных держав
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США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, указано в заявлении МИД о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что требования США возобновить инспекции по ДСНВ при этом звучат цинично с учетом помощи Вашингтона Киеву в нанесении ударов по российским объектам, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную антироссийскую политику, любые «позитивные знаки» и «шаги навстречу» будут неоправданными, несвоевременными и неуместными.
Также в МИД подчеркнули, что Москва не собирается оставлять без надлежащего ответа враждебные действия Вашингтона.
Так, в ведомстве напомнили, что договором предусмотрено, что «обе стороны работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве».
В заключение МИД констатировал, что политика США диаметрально противоположна «вышеуказанным целям».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Архивы показали несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами США
Национальный архив Соединенных Штатов показал несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами администрации США
Глава 42-й американской администрации Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма, передает РИА «Новости».
Глава американской администрации в ответ выразил уверенность в создании самого тесного сотрудничества США и России из всех возможных. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу над СНВ-2 и лидеры РФ и США договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта – карьерного дипломата и специалиста по России – для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу – брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле.
Ранее рассекреченные архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией.
Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине
Американист Дудаков: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине из-за внутренних проблем США
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Своим обращением к Конгрессу Байден хотел заручиться поддержкой американцев в преддверии предстоящих выборов. Но задачу он провалил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ежегодное обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу.
«Примечательно, но фраза о том, что российская спецоперация стала «испытанием на века» была чуть ли не единственной, касающейся Москвы. Еще совсем немного было сказано про Китай. Байден вообще очень мало внимания уделил внешней политике США. Упор был сделан на внутренней повестке в контексте всех проблем, которые есть в Штатах», – рассказал политолог американист Малек Дудаков.
«В частности, он говорил о миграционном кризисе, фентаниловой проблеме, полицейском насилии и бюджетных войнах республиканцев и демократов. Байден обвинял республиканцев в намерении отказаться от всех социальных программ, что на деле не является правдой. В итоге, представители партии неоднократно его перебивали и откровенно называли лжецом», – отметил собеседник.
«Мы видим, что рейтинги Байдена не очень высокие. И последние опросы, которые выходили в преддверии выступления, показывают, что даже среди демократов свыше 40% не хотят выдвижения Байдена на второй срок. Многие сомневаются в том, что он вообще способен исполнять обязанности президента», – полагает эксперт.
«Последние скандалы, в том числе с секретными документами, также не добавляют ему политических очков. Он пытался убедить избирателей в том, что в силах быть президентом, попытался переложить часть ответственности за проблемы государства на республиканцев», – рассуждает Дудаков.
«Но даже первые опросы CNN по итогам выступления в Конгрессе показывают, что около 70% американцев скорее позитивно восприняли речь президента. И эти показатели ниже данных прошлых лет. У Трампа, например, поддержка варьировалась в районе 80%. Таким образом, можно констатировать, что с задачей склонить на свою сторону недовольных американцев Байден фактически не справился», – резюмировал политолог.
В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий в Telegram-канале комментируя послание Байдена к Конгрессу отметил, что зал никогда не был так разделен, а Байден пошел по простому пути: есть он и «правильные идеи», а есть враги. «В инфляции виноват Путин, в опиоидной эпидемии — Си Цзиньпин», – пишет эксперт.
Ранее президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно».
Как отмечают «РИА-Новости» в Telegram-канале, «количество упоминаний Путина и России в речи Байдена перед конгрессом вернулось на уровень 2021 года». «Два года назад президент США в общей сложности упомянул Россию и ее лидера 4 раза, в прошлом году (речь была произнесена 1 марта) – 30 раз. В этом году снова стало 4», – пишет СМИ.
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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Глава Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая
Шеф Пентагона Остин предпринял безуспешные попытки связаться с коллегой из Китая после инцидента с аэростатом
Шеф Пентагона Ллойд Остин предпринял безуспешные попытки связаться с министром обороны Китая после инцидента с китайским аэростатом, однако в Пекине отклонили запрос, сообщает военное ведомство США.
Уточняется, что Пентагон сразу же после того, как силы США сбили китайский аэростат, запросили защищенный разговор Остина и министра обороны Китая и получили отказ со стороны Пекина, передает РИА «Новости».
В Пентагоне добавили, что Остин сохраняет веру в важность открытых линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.
Принадлежащий КНР аэростат несколько дней подряд летел над американской территорией, через некоторое время США сбили объект. Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата.
Захарова призвала Белый дом прокомментировать статью про подрыв «Северных потоков»
Захарова: Статью про подрыв на «Северных потоках» должны комментировать в Белом доме
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Позиция России о теракте на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» известна, комментировать американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии должны в Белом доме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что Москва неоднократно озвучивала позицию о причастности США и НАТО к терактам на газопроводах. Россия подчеркивала, что страны Запада этого и не скрывали, похваляясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.
Захарова в Telegram-канале отметила, что Россия регулярно говорила о нежелании Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование с участием в нем российских специалистов, несмотря на то что Россия понесла огромные издержки.
Между тем в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска команды России к соревнованиям под национальным флагом
Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).
Как утверждается, позиция Федерации бокса США основана на решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений России и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing заявила, что приняла во внимание якобы непрозрачное финансовое управление IBA и сослалась на зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.
В конце января МОК исключил выступление российских спортсменов под флагом РФ, запретил использование гимна, а также любых других опознавательных знаков России.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Россия закрыла въезд 77 американцам за причастность к поставкам оружия Киеву
Россия в качестве ответа закрыла на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, которые могут быть причастны к поставкам вооружений Киеву, следует из заявления МИД России.
Отмечается, что внесенные в список граждане США возглавляют органы власти в штатах, ряде федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву, передает ТАСС.
Как уточнили в МИД, в список включены губернаторы штатов Вашингтон Джей Инсли, Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем, Канзас Лора Келли, Кентукки Энди Бешир, Аляска Майкл Данливи и ряд других. Санкции коснулись не только политиков, но и некоторых членов их семей.
Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции в отношении 15 граждан России и некоторых российских компаний.
Москва указала на помеху диалогу с Вашингтоном по безопасности
Дипломат Гатилов: Антироссийский курс США препятствует диалогу с РФ по стратегической стабильности и безопасности
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Россия не отказывается от диалога с США по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности, однако обсуждению этих вопросов препятствует проводимый Вашингтоном антироссийский курс, заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН заявил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Глава российской дипмиссии напомнил, что еще в июне 2021 года, когда в Женеве проходила встреча президентов России и США, состоялся предметный диалог по вопросу о том, как можно было бы наладить сотрудничество по вопросам стратегической стабильности, снижения рисков и будущему контролю над вооружениями, передает ТАСС.
Однако, констатировал Гатилов, потом события пошли по совершенно другому направлению и американцы отказались от каких-либо контактов с российской стороной, а наметившееся в 2021 году и в рамках последующих контактов взаимодействие и обнадеживающие моменты были девальвированы деструктивным курсом США, направленным на подрыв российской безопасности, тем самым диалог со стороны Вашингтона был прерван.
Как пояснил Гатилов, в Москве исходят из того, что, поскольку контакты были прекращены не по инициативе России, то соответственно они не могут быть возобновлены только лишь по желанию российской стороны, необходимо учитывать и позицию Соединенных Штатов, их готовность учесть законные интересы России в сфере безопасности. Постпред РФ указал, что пока представители США ведут речь только о вопросах, которые интересуют Вашингтон и никак не учитывают то, что излагает в качестве озабоченностей российская сторона.
Глава российской дипмиссии констатировал, что в настоящий момент возобновление контактов в сфере безопасности выглядит весьма проблематичным, поскольку Соединенные Штаты ведут общий антироссийский курс, обставляют возможный диалог условиями, поэтому сейчас речь о каком-то взаимоуважительном и равноправном диалоге о переговорном процессе не идет. Он выразил надежду, что в будущем ситуация сможет измениться.
Однако, как подчеркнул Гатилов, для этого Соединенным Штаты должны наконец-то осознать свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности не только в их понимании, а так, как ее понимает подавляющее большинство членов ООН. Необходимо изменение общей антироссийской направленности американской политики, только тогда можно будет вести речь о конструктивном диалоге, резюмировал постпред РФ.
Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы. В конце января в МИД заявили о готовности России выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности».
Байден пообещал поддержку Украины без ограничений по времени
Байден: США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины
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Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, заявил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.
Байден ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, как это потребуется, не ограниченными по времени обязательствами. Он добавил, что США твердо привержены обязательствам по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.
Глава американской администрации выступил с утверждением, что руководство России якобы считало, что Североатлантический альянс распадется. Байден заявил, что ему удалось сплотить НАТО и убедить азиатских союзников присоединиться к Европе в противостоянии России.
Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Байден заявил, что не намерен сидеть сложа руки, пока идет специальная военная операция РФ на Украине.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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