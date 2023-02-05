Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в Арктике

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5 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Позорная пробирка не помешала Пауэллу заслужить доброе имя в России

Благодаря маленькому пузырьку Колина Пауэлла заседание Совбеза ООН № 4701 вошло в мировую историю REUTERS/Ray Stubblebine GMH/GAC
Парадокс, но за Колином Пауэллом в нашей стране сохранилась в общем добрая слава. Хотя «эпизод с пробиркой», случившийся в стенах ООН ровно 20 лет назад, был позорным, и до сих пор считается эталоном наглого обмана. Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД накануне «юбилея» и действующие, и отставные российские дипломаты, знавшие Пауэлла лично, почему-то отзываются о тогдашнем госсекретаре США с уважением. Почему так? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных государством в государственных учебных заведениях за счет государства, совершило акт государственного предательства. Подробности...

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Позорная пробирка не помешала Пауэллу заслужить доброе имя в России

    «сильное недовольство»


    Китай выразил США протест из-за уничтожения аэростата

    начало спецоперации на Украине


    Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

    гражданин РФ


    Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО

    Видео

    наступательная операция


    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в Арктике

    Посол Барбин рассказал об успешном сотрудничестве России и Индии в Арктике

    5 февраля 2023, 11:07

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту «Восток ойл», с Китаем – по проектах СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с Россией среди неарктических государств растет, передает РИА «Новости».

    В понедельник Россия одобрила проект соглашения с Китаем по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту.

    Ранее замглавы Газпром Олег Аксютин заявил, что страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа.

    Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
    		    4 февраля 2023, 17:27
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.

    «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.

     

    К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.

    Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.

    В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.

    Коментарии (24)
    Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
    		    4 февраля 2023, 14:19
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.

    Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».

    Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».

    В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.

    Коментарии (25)
    Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым
    Медведев: Если Киев ударит по Крыму, запылает вся Украина
    		    4 февраля 2023, 13:29
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Не будет смысла устраивать переговоры, так как вся оставшаяся под контролем Киева Украина запылает в случае удара по Крыму, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев интервью Надане Фридрихсон.

    В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он подчеркивает, что США ошибутся, если выберут такую стратегию. Зампред заверил, что результат окажется прямо противоположным.

    «Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии. Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», – отметил Медведев.

    По словам замглавы Совбеза, США могли бы по щелчку пальцев завершить конфликт на Украине, но они этого попросту не хотят.

    Медведев добавил, что ответ на возможные удары по российской территории будет максимально жестким и убедительным. «Наш ответ может быть любым, об этом вполне определено сказал президент России (Владимир Путин, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.

    В заключение Медведев заверил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, она готова в зависимости от степени угрозы применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США. 

    Коментарии (82)
    Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине»
    		    4 февраля 2023, 16:54
    Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить».

    Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского.

    Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS.

    «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова.

    Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля.

    Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал.

    До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы.

    Коментарии (14)
    Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду
    		    4 февраля 2023, 19:20
    Фото: @SolovievLive
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев.

    Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle* (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

    Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (7)
    Сторонники Саакашвили сообщили о подготовке к уличным боям с участием наемников c Украины
    		    4 февраля 2023, 16:43
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава «Штаба по освобождению Михаила Саакашвили» Георгий Чаладзе заявил о подготовке сторонников экс-президента Грузии к уличным боям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если они (власти) не хотят войнs на улицах, то должны положительно решить вопрос Саакашвили», – заявил он в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

    «Да, это – угроза», – подтвердил Чаладзе.

    По его словам, осужденный на шесть лет бывший президент Грузии имеет «очень большую и сильную армию сторонников, которая монолитна и верна ему».

    Чаладзе отметил, что о плане оппозиции развязать уличную войну, если Саакашвили не выпустят из заключения, «знают все наши западные партнеры».

    В свою очередь, депутат от оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что «к войне (против властей страны) готовятся многие». Он сообщил, что лично контактирует на этот счет с ветеранами войн в Абхазии и Южной Осетии.

    Также Саникидзе сказал телекомпании «Кавкасия», что рассчитывает на помощь «нескольких тысяч» грузин, воюющих ныне за ВСУ.

    «На второй день они будут здесь, с нами», – заявил он.

    «Мы поступим с вами так, как поступает Украина с коллаборационистами», – пригрозил депутат властям Грузии.

    Коментарии (34)
    Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного
    		    4 февраля 2023, 15:19
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.

    Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.

    На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

    Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».

    У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.

    На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).

    Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

    ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).

    Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».

    С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (11)
    Медведев предупредил о готовности России использовать «оружие любого вида» при нападении на Крым
    		    4 февраля 2023, 20:35
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Атака на Крымский полуостров приведет к эскалации, в ходе «неизбежного возмездия» могут быть применены любые виды оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта, и «украинской банде наркоманов» следует понимать, что это встретит «неизбежное возмездие», заявил Медведев в Twitter, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе возмездия может применяться оружие любого вида.

    До этого Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки».

    Коментарии (58)
    Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую
    		    4 февраля 2023, 14:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

    На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС.

    По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев.

    У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое.

    Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности.

    Коментарии (2)
    Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева

    4 февраля 2023, 21:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

    Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

    Он задал риторический вопрос: как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна. По его словам, «поражение Украины неизбежно».

    Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии.

    Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки.

    В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных.

    Коментарии (10)
    Представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России

    4 февраля 2023, 20:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории России – это «идеи из параллельного мира», заявил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский.

    Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», заявил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости».

    Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва.

    При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства».

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму.

    Коментарии (23)
    Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца»
    Медведев: Вашингтон способен по щелчку пальца прекратить конфликт на Украине, но США в этом не заинтересованы
    		    4 февраля 2023, 14:23
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вашингтон способен по «щелчку пальца» прекратить конфликт на Украине, который сам же и спровоцировал, однако США в этом не заинтересованы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон.

    В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он указывает, что Вашингтон давно мог бы приказать «своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров», однако в администрации США и Конгрессе просто в этом не заинтересованы.

    Зампред Совбеза отметил, что сочувствует людям Донбасса, а не страдающим от последствий санкций европейцам.

    «Сочувствовать надо нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов», – подчеркнул он.

    Медведев заверил, что за антироссийские санкции главным образом расплачиваются рядовые европейцы.

    «Поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются рядовые граждане ЕС в прямом смысле слова», – резюмировал он.

    Ранее в интервью Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым.

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    Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
    		   5 февраля 2023, 08:58
    Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

    Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС.

    После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

    Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины.

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    Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух F-22
    CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X
    		    5 февраля 2023, 01:31
    Фото: Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

    По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС.

    Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина.

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    В Сети появились фото китайского аэростата над США крупным планом
    		    4 февраля 2023, 17:13
    Текст: Алексей Дегтярев

    В интернете начали публиковать фотографии воздушного шара, пролетевшего над территорией Соединенных Штатов, сделанные крупным планом.

    Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Он указал, что этот снимок был сделан над американской столицей – Вашингтоном.

    Напомним, США заметили над своей территорией воздушный шар, и заявили о его принадлежности к Китаю. Пекин подтвердил, что зонд действительно принадлежит КНР, это метеорологический аэростат, его сбило с курса ветром.

    Через некоторое время его зафиксировали в небе над Венесуэлой.

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