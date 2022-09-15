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В Газпроме заявили о повышенном интересе Китая к поставкам российского газа
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Страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы Газпром Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.
«В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынки увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО «Газпром» фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу «Сила Сибири». Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке», – передает ТАСС его слова.
Аксютин добавил, что, согласно прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран Европы.
Также он добавил, что политика ЕС по отказу от российского газа обрекает Европу на снижение конкурентоспособности экономики, ее роста строился на поставках газа из России.
«Благополучие стран Европы строилось на недорогом энергосырье из России. Так, экспорт российского природного газа в Европу с 1967 года хорошо коррелируется с ростом экономики ЕС», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири – 2» согласованы.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Власти Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС
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Потолок цен на газ в ЕС в 60–65% стоимости на хабе TTF мог бы стать «значительным облегчением», заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Чинголани сказал, что сейчас платят «на основе котировок, установленных на хабе TTF в Нидерландах». По его словам, это «волатильный и, по сути, спекулятивный рынок», платить приходится «по ценам, которые не имеют ничего общего с количеством», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
«У каждого свой энергобаланс, единственное решение – установить европейский потолок цен на газ. Если бы удалось достичь 60–65% цены TTF или привязать стоимость к цене сжиженного природного газа, то это уже стало бы значительным облегчением», – сказал он. Министр сообщил, что будет принят «указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которые будут предоставляться по контролируемой цене в соответствии со списком энергоемких компаний, согласованным с Европой».
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Чинголани считает, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
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Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие – октябрьские – фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в почти 2075 долларов за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, в 15.14 мск достигли 2250 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2074,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
Си Цзиньпин прибыл в Нур-Султан
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Нур-Султан, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Токаев лично встретил в аэропорту высокого гостя, в воздушной гавани в честь него был выстроен почетный караул. По завершении церемонии кортежи направились в резиденцию казахстанского лидера.
Пресс-служба Токаева ранее сообщала, что китайский лидер посетит Нур-Султан 14 сентября по приглашению казахстанского президента. Лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
В МИД Казахстана отмечали, что это первый зарубежный визит китайского лидера с начала пандемии COVID-19.
Жителей Германии решили убедить во вреде тепла в доме
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия «Зеленые»), который предлагал жителям Германии вместо душа обтираться тряпкой, дал согражданам новые советы по экономии энергии.
Кречман запустил кампанию Cleverland с призывом «Сохраним энергию вместе», в рамках которой немцев хотят научить «разумно и эффективно» экономить энергию и «вносить свой вклад». «Если мы, 11 млн жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Всего предлагается 34 совета. В частности, на видео Кречман садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума, так как «снижение отопления на один градус экономит 6% энергии», на два градуса – 12%, на четыре – «четверть затрат на отопление». Как заявил Кречман, «перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата».
Также утверждается, что «слишком высокая температура» в помещении вредит здоровью, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег». Для жилых и рабочих комнат хватит 20 градусов, для кухни – 18, для спальни – 17, для туалета – 16, утверждается в публикации. Указывается, что каждый градус снижения температуры экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год.
Также немцам советуют подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль (якобы экономит 76 евро в год), печь булочки не в духовке, а в тостере (экономит 40 центов за завтрак), использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.
Напомним, Кречман посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой. Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на его призывы. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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В Польше подсчитали запасы угля перед предстоящей зимой
Польские власти запасли так много угля, что его хватит стране даже на «суперсуровую зиму», заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы сегодня видим, что на весь отопительный сезон от сентября до апреля законтрактовано угля значительно больше, чем в прошлом году, то есть на суперсуровую зиму. Уже сегодня есть эта контрактация», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что жители Польши вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться предстоящей зимой.
В ООН предрекли Украине трудности с энергоснабжением зимой
Множество домохозяйств на Украине зимой может столкнуться с нехваткой энергии, ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.
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Путин допустил поставки газа из России в Пакистан
Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».
«Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.
Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.
Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Глава ЕК заявила о десятикратном росте цен на газ
Цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии сообщества.
«Цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», – приводит ее слова ТАСС.
Она сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Фон дер Ляйен отметила, что «предложение должно быть разумным».
При этом, по ее словам, причиной энергетического кризиса является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.
Глава ЕК также сообщила, что отправится в среду в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциал единого рынка ЕС для этой страны.
Ожидается, что фон дер Ляйен отправится в Киев вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая в настоящее время находится в Брюсселе. Более того, Зеленская была приглашена в Европарламент на выступление главы ЕК, которая часть своей речи посвятила Украине.
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.