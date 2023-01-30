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Россия одобрила проект соглашения с Китаем по поставкам газа
Россия одобрила проект соглашения с Китаем по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту
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Россия и Китай подготовили проект межправсоглашения по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту одобрен, передает РИА «Новости».
«Соглашение заключается в целях укрепления сотрудничества сторон в энергетической сфере и определяет основные условия в части поставок природного газа (...) по «дальневосточному» маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе города Дальнереченск (Российская Федерация) и города Хулинь (Китайская Народная Республика)», – говорится в документе.
Также отмечается, что Россия и Китай будут поощрять расчеты в национальных валютах при поставках газа по «дальневосточному» маршруту.
Ранее Газпром и китайская CNPC обсудили ключевые направления сотрудничества на 2023 год, в том числе проект поставок газа по дальневосточному маршруту и проектирование газопровода «Союз Восток» через Монголию.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил
Генсек кабмина Японии Мацуно призвал как можно скорее обеспечить возможность рыбного промысла у Южных Курил
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Позиция России в вопросе согласования консультаций о рыбном промысле японских рыбаков у Южных Курил является неприемлемой, заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.
По словам Мацуно, «неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг». Япония «настоятельно призывает» Россию как можно скорее ответить на межправительственные консультации для начала промысла «в кратчайшие сроки», передает ТАСС.
На слушаниях в бюджетном комитете парламента Японии депутат от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки заявила, что для японских рыбаков соглашение Японии и России «является вопросом жизни и смерти», передает РИА «Новости».
Как заявила Судзуки, рыбаки не виноваты в том, что «не могут выйти в море». «Проблема не в них, если посмотреть на фон вокруг того, почему были прерваны консультации, то государство (Япония) обязано взять на себя ответственность и оказать им помощь», – сказала она.
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура указал на «очень тяжелое положение» отношений с Россией.
Напомним, российский МИД сообщил, что в связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил. Летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.
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В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок
Вальдемар Гердт: Подконтрольная Вашингтону Бербок вредит Шольцу
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Анналена Бербок – ставленница Вашингтона, слишком часто переходившая дорогу Шольцу. Вероятно, канцлер готовится к ее скорому увольнению, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно фиксирует ошибки главы МИД Анналены Бербок.
«Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Очевидно, что именно такая глава внешнеполитического ведомства и нужна заокеанским кураторам. Бербок фактически является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не той, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.
«Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник.
«При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.
«Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.
Ранее стало известно, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». Об этом сообщает издание Bild, подчеркивая, что Шольц принципиально не выступает с публичной критикой министров вне зависимости от степени раздражения их высказываниями.
Указывается, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков, также вызвали «бурное» недовольство.
Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).
Информация о разногласиях Бербок и Шольца появилась практически сразу, как их правительство начало работу. Тогда первым камнем преткновения стала судьба газопровода «Северный поток – 2».
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Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО
Военный эксперт Кнутов: Размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к катастрофическим последствиям
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ВСУ используют устаревшие системы ПВО, размещают их в жилых секторах, а украинские ракетчики не отличаются профессионализмом. Эти факторы из раза в раз приводят к трагедиям, заявили газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Бартош. Ранее стало известно о попадании украинской ракеты ПВО в жилой дом в Харькове.
«Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве «живого щита». И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие ее здания», – сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такое расположение ПВО приводит к трагическим последствиям, в частности гибели гражданского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полета. Многие попросту неисправны», – отмечает эксперт.
«Украинские системы наведения также нельзя назвать современными. Противник использует модель С-300 1978 года. Разработка устарела как в физическом плане, так и в моральном – существуют более новые модификации, которые работают несколько иначе», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, случаи попадания ракет ПВО Украины по домам – следствие желания ВСУ спрятать собственное вооружение в спальных районах. А устаревшая техника делает ситуацию все более непредсказуемой и опасной», – акцентирует Кнутов.
«Первопричина произошедшего, на мой взгляд, заключается в неквалифицированных действиях украинских ракетчиков, которые управляют системой ПВО. Подобное мы уже видели в Польше. Кроме того, допускаю, что и сами ракеты могут быть неисправны, поскольку у Украины достаточно устаревшая модель комплексов С-300», – рассказывает член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник не исключил, что ВСУ в какой-то мере заинтересованы в повторении подобных трагедий. «Киевское руководство каждый раз пытается обвинить Россию в том, что очередная ракета попала в жилой дом. Это приносит определенный медийный эффект. А собственные граждане Зеленского давно не волнуют», – заключил Бартош.
Ранее в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате трагедии погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.
Напомним, 15 января также в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. Позже, однако, он извинился за свои слова, написав заявление об уходе с поста.
Ранее, 29 декабря, белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины. В качестве одной из версий произошедшего, Минобороны страны рассматривал непреднамеренный пуск снаряда ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты. В то же время, возможность провокации не отрицалась. В ноябре в результате падения украинской ракеты ЗРК С-300 на территории Польши было убито два мирных жителя.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января признался, что система противовоздушной обороны является слабым местом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские ракетчики из раза в раз допускают критические ошибки.
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Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток
«Коммерсант»: Нефтяники забеспокоились из-за массовых отказов ОАО РЖД принимать нефтепродукты в восточном направлении
Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.
По информации «Коммерсанта», с такими проблемами столкнулись ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники издания отметили, что вопрос поднимался в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако проблема не решена.
Так, 23 января глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову пишет о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ. Он сообщил, что около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах. При этом, по его словам, со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».
В письме указано, что среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц – 65% от суточной отгрузки завода. Дюков назвал этот показатель критичным, добавив, что в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».
Дюков призвал «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.
В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». Там отметили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет «с учетом приоритетов». В компании заявили, что по итогам прошлого года удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%.
В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, что для перенаправления российских грузов с европейского на восточное направление требуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.
Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед СВО
Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» рассказал о разговоре с президентом России перед СВО
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с главой Российского государства Владимиром Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.
Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля 2022 года после визита Джонсона на Украину. О беседе Джонсон рассказал в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан Би-би-си вечером 30 января, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail и Daily Telegraph.
Джонсон заявил, что разговор был «очень долгий» и «максимально экстраординарный». По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий.
«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», – заявил Джонсон, добавив, что вступление Украины в НАТО было маловероятным из-за сопротивления Берлина и Парижа.
По словам Джонсона, он дал понять Путину, что начало военных действий станет «полной катастрофой», вызовет санкции и приближение НАТО к границам России, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Великобритании.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера
Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, которые, следуя заданию неизвестных из мессенджера Telegram, повредили железнодорожные пути в Подмосковье, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.
Трое несовершеннолетних жителей Чехова повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, передает ТАСС.
По данным ведомства, ученики восьмого класса вступили в контакт в Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути. Школьники исполнили поручение и засняли все на видео. Не уточняется, о какой сумме шла речь.
В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.
В УФСБ отметили, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Статьи предусматривают уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российских подростков вовлекают в опасные проукраинские акции через Telegram-каналы.
В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Российские силы закрепились в восточной части Угледара
Пушилин: Российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские подразделения продолжают продвижение на Угледарском направлении, и сейчас, по его словам, можно говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара, передает «Донецкое агентство новостей».
Врио главы ДНР сообщил также, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовые формирования действуют там и днем, и ночью, идут позиционные противостояния, на основных участках идет продвижение вперед, передает ТАСС слова Пушилина.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
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Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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Российский танкист рассказал, как огнем из пушек закапывают опорные пункты ВСУ
Российский танкист Западного военного округа рассказал, как при помощи 125-миллиметровых орудий танков закапывают опорные пункты вооруженных сил Украины.
Он рассказал РИА «Новости», что танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По его словам, поразить его осколочно-фугасным снарядом там маловероятно из-за брустверов, поэтому российские военные взрывом снарядов закапывают опорник.
«Мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу», – объяснил военный.
Он отметил также, что у танкистов сложилось хорошее взаимодействие с десантниками и пехотой, они прикрывают отход, понимая, что танк – хоть и тяжелая, мощная машина, но ей нужно помогать. «Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас», – сказал он.
27 января сообщалось, что танкисты ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области.
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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