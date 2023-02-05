В Британии рассказали об украинском террористическом батальоне

The Guardian: Секретный украинский батальон «Братство» устраивает диверсии в России

На Украине работает секретный батальон «Братство», который устраивает диверсии на территории России. При этом Киев и Запад скрывает его существование.

Как пишет The Guardian, на Украине действует батальон украинского спецназа «Братство», проводящий диверсии в России, существование которого Киев тщательно скрывает, передает URA.RU.

По данным издания, батальон занимается деятельностью от уничтожения военной инфраструктуры России и сбивания самолетов на ее территории до похищения высокопоставленных чиновников. Как рассказал The Guardian один из участников батальона по имени Владислав, им легко пересекать российскую границу, еще один член «Братства» Алексей рассказал, что в батальоне используют в своей работе гражданских.

По из рассказам, полтора месяца назад они сбили из ПЗРК с расстояния четыре километра вертолет с высокопоставленными сотрудниками МВД России, хотя, по их признанию, взрыва они не видели.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.

Напомним, в ноябре ФСБ сообщила, что полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии.