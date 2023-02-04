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Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии
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Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.
Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому.
Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать.
Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом
Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата
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Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом.
Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости».
Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее.
Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса».
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле».
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB
Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.
По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
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Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
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Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».
«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.
«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.
Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
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США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию
В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это продолжает конфликт на Украине, посчитали в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что предупреждение турецкие политики получили на встрече со своими американскими коллегами в Турции. Для этого замминистра финансов США Брайан Нельсон отправился в Турцию, где обсуждал опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, в списке якобы были и американские товары, передает РИА «Новости».
Так, с марта по октябрь 2022 года в Россию было направлено товаров на примерно 800 млн долларов, считает СМИ.
Это не первый случай давления США на Турцию, ранее турецкий экономист Барту Сорал сообщил о требованиях Штатов ввести санкции против Москвы. В администрации президента Реджепа Эрдогана позже заявили, что не будут этого делать, так как санкции не отвечают интересам Анкары.
Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.
По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.
Американского наемника ликвидировали в Артемовске
В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО
Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian.
В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.