Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС

Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС

Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».

«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.

Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».

«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.

Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.

Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».

«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.

Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.