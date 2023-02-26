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Салливан: Китай должен сам решить, помогать ли РФ в конфликте на Украине
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Китаю самостоятельно необходимо принять решение о том, помогать России с учетом «реальных издержек», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что Пекину нужно принять это решение, «но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям
Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям
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США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.
В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».
Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.
«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.
В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.
Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.
Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.
Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.
Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.
Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».
Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине
Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.
При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.
Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»
Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.
По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.
Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ
Политик ПМР Щерба: Решение о провокации будет принимать Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.
«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба
«Вместе с тем мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.
«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.
«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.
Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.
В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.
Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.
Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).
Вместе с тем в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность
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В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
Нуланд заявила о желании США вернуться к обоюдным с Россией инспекциям по ДСНВ
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Американская сторона желает вернуться к диалогу с российской относительно Договора СНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США желают вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда получится начать обсуждение реализации этого соглашения, заявила Нуланд, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты при этом не имеют желания увеличить собственный ядерный потенциал, но и не наблюдают у России возможности нарастить свой.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в ДСНВ. Глава государства подчеркивал, что Россия именно приостанавливает свое участие, а не выходит из Договора.
Президент напомнил, что Запад напрямую причастен к попыткам ВСУ нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы в том числе специалистами НАТО. В такой ситуации допуск американских специалистов на российские ядерные объекты невозможен.
В США заявили, что готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора. В НАТО выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3, а президент США Джо Байден назвал это решение Москвы ошибкой.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это со стороны Соединенных Штатов.
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США запретили экспортировать в Россию дорогие смартфоны
Власти США сообщили о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию смартфоны с оптовой ценой выше 300 долларов
В рамках расширения санкций против Москвы и Минска власти США ввели экспортные ограничения на ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования, сообщается в Федеральном реестре – сборнике документов правительства США.
В список запрещенных к экспорту «предметов роскоши» добавили «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше 300 долларов за единицу товара», передает ТАСС.
Также в список вошли фены, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары.
Напомним, в пятницу минторг США сообщил о расширении области применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были внесены 276 новых позиций.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации
WSJ: США опасаются, что Китай передаст свои БПЛА России для спецоперации
Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что такие шаги Китая не исключают американские чиновники, знакомые с выводами разведки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишут американские СМИ, власти Китая еще не приняли окончательного решения по поставкам, они продолжают переговоры с Москвой.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Антонов исключил отказ России от независимой политики из-за санкций США
Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики
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Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.
По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира.
Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна.
Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году.
Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции.
Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе.
Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет.
Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России
Президент США Джо Байден заявил о введении пошлины в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России
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Штаты вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России с 10 марта 2023 года, указано в заявлении американского президента Джо Байдена.
В заявлении отмечается, что мера введена для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, передает РИА «Новости».
Также Минторг США сообщил о введении ограничения против 66 компаний России за поддержку российского ВПК. Более того, в рамках отдельного перечня министерство ввело ограничения против десяти организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.
Ведомство расширило и сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были добавлены 276 новых наименований.
Кроме того, в документе американского Госдепа указано, что Штаты вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тыс. представителей ВС России, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».
В заявлении также говорится, что Минфин США вводит санкции против четырех организаций из металлургического сектора и горной промышленности России. Так, в черный список попали Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондол» и ООО «Мценскпрокат».
Согласно распространенной информации, ограничительные меры коснутся и
76 российских предприятий, которые, как считает Вашингтон, «получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора».
В них вошли Технопарк «Сколково», Фонд «Сколково», НИИ «Сколтех», АО «ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК», Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО «Кремний», компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, АО «Дизайн Центр «Союз», Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО «РНИИ «Электронстандарт».
Против руководителей российских регионов также введены ограничительные меры. США вводят санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.
В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.
Подчеркивается, что американский Минфин вводит санкции против более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов.
Небензя напомнил про 251 военную операцию США за рубежом
Постпред РФ при ООН Небензя напомнил госсекретарю США Блинкену про 251 военную операцию Соединенных Штатов за рубежом
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон после холодной войны провел 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
Постпред РФ подчеркнул, что решение украинского конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности. Эта система, по его словам, в настоящее время действует лишь для Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу – стран, которые присвоили себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств. Украина, по словам Небензи, является наглядным примером этого, передает ТАСС.
По словам постпреда, базы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО расположены на российских границах в нарушение «ключевых пониманий», которыми завершился период холодной войны.
Запад, продолжил Небензя, обманул Россию и хочет продолжить это и сейчас. Право НАТО бесконтрольно расширяться ставится в абсолют, а американские власти, и госсекретарь США Блинкен в частности, «забалтывают мир» рассказами о том, как много денег они тратят на Цели развития.
Постпред России напомнил, что только после холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова указала Блинкену на привычку Соединенных Штатов нападать на другие государства. Она отметила, что осознанно решила напомнить Блинкену об истории его же государства – хоть и короткой, но кровавой. По словам Захаровой, у США сформировался образ враждебно настроенного к не подчиняющимся воле Вашингтона народам государства.
Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.