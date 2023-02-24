Шольц: Время для переговоров по Украине еще не наступило

Канцлер Германии Шольц заявил, что пока не наступило время для переговоров по Украине

Время для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса еще не наступило, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу ZDF.

«Момент, который открывает перспективу мира, еще не наступил», – передает его слова РИА «Новости».

Шольц добавил, что это причина, по которой он будет «снова и снова» говорить с главой российского государства Владимиром Путиным. Шольц намерен убедить Путина в том, что «все не так, как он это видит».

Канцлер добавил, что Москва сейчас принимает только одну форму переговоров», которая предусматривает «безоговорочную капитуляцию» Украины.

Он призвал надеяться, что момент для переговоров наступит и они приведут «к приемлемым, правильным результатам для украинцев».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что если Киев и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов.