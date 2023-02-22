Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах

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22 февраля, среда | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
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Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных.
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Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса.
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах
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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы.
Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл.
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
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Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.
Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.
В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».
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Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
Глава Белого дома Джо Байден заявил в ходе беседы с польским президентом Анджеем Дудой, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможном вхождении Финляндии в Североатлантический альянс.
Байден в ходе визита в Польшу и разговора с Дудой вспомнил, что однажды в разговоре с Путиным говорил ему, что тот «добивается финляндизации НАТО, но получит натоизацию Финляндии», передает РИА «Новости».
Про вступление Швеции Байден не говорил, поскольку, по его словам, не знал об этом. Он добавил, что НАТО сейчас сильнее, чем прежде, и является самым значимым военно-политическим блоком за всю историю.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени.
Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена
Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.
На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику.
Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро.
Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу.
Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно
Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России
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Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах.
«В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан.
«Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник.
«Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт.
«Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он.
«В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик.
«Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник.
«При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан.
Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости».
Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка.
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Песков: У Путина нет планов встречаться с Байденом
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по встрече с Байденом
Президент России Владимир Путин на данный момент не намеревается проводить встречу с американским коллегой Джозефом Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение [о приостановке участия России в СНВ-3] со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [американского госсекретаря Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется», – заявил Песков в ответ на вопрос, поступали ли от США запросы о контактах на уровне президентов, передает ТАСС.
Во вторник Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3.
В ЛНР назвали наиболее важные для новых регионов пункты послания президента
Для жителей новых регионов России важно, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию особое внимание уделил развитию новых субъектов, заявила глава Администрации Новоайдарского района ЛНР Марина Филиппова.
Она отметила, что для всех обращение президента – это руководство к действию и очень важно, когда все жители страны, начиная от любого жителя поселка, села, деревни до президента действуют в унисон, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Нам очень понятны наши основные направления. Что важно для нас: жителей простого района, но непростой территории, которая совсем недавно вошла в состав РФ. Для нас очень важно, что развиваются и особое внимание уделяется развитию новых субъектов. И, конечно, не может не радовать то, что особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. То, что мы понимаем, живущие здесь на нашей территории, что каждый раненый и погибший, семья каждого должна находиться под особым контролем. Теперь это государственная задача», – сказала Филиппова.
Глава Администрации города Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев назвал послание историческим моментом, так как «еще год назад жители ЛНР и ДНР с замиранием сердца слушали, как Владимир Путин признает республики Донбасса, а теперь мы все чувствуем причастность к развитию такой могущественной державы».
«Очень важно, что президент дал понять, что Донбасс сейчас является форт-постом Российской Федерации. Мы услышали те фундаментальные посылы о поддержке нашего населения, восстановлении инфраструктуры и развитии предприятий, которые теперь дадут нам возможность с уверенностью смотреть в будущее и работать на благо Отечества. Мы услышали слова благодарности президента за ту позицию жителей Донбасса и за тот вклад, который мы все вносим каждый день в нашу общую победу, которая нужна России», – отметил он.
«Сейчас идет большое противостояние, сложная борьба с неминуемыми потерями, но в словах лидера нашего государства чувствовалась уверенность – сдаваться никто не собирается. На мой взгляд, самый главный посыл сегодняшнего выступления Владимира Владимировича – это то, что мы теперь вместе с большой страной, и мы обязательно выстоим, мы победим», – добавил Сухачев.
Почетный гражданин Перевальского района, председатель Перевальского городского совета ветеранов Тамара Митрофановна отметила, что это было первое обращение президента России к гражданам гражданам Луганской, Донецкой Народных Республик, а также Херсонской, Запорожской областей. «Это обращение прошло через души, умы и сердца всех людей нашей необъятной страны России», – сказала она.
В ходе оглашения послания Путин заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сами определили свое будущее на референдумах, несмотря на угрозы и террор.
Пушилин назвал указания Путина по поддержке военных ответом на запрос граждан
Пушилин назвал предложенные Путиным меры поддержки военных ответом на запрос граждан на социальную справедливость
Меры поддержки участников специальной военной операции России на Украине, предложенные президентом Владимиром Путиным, стали ответом на запрос граждан на социальную справедливость, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил «системный подход» по «закрытию потребностей» в отношении участников СВО. Как заявил глава ДНР, в республике понимают, как много трудностей есть у участников боевых действий с 2014 года. Власти ДНР обещали «занять активную позицию» в данном вопросе, поскольку у них «есть понимание, на что нужно точно обратить внимание», передает РИА «Новости».
Как заявил Пушилин, Путин определил вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания. В частности, это «касается и мер социальной поддержки разных слоев населения», в том числе молодых семей. Также для региона важна «поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала».
Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года. Также президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей.
Лидер партии «Новые люди» сделал вывод из послания Путина
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции
По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России.
По словам Нечаева, на этот раз особое внимание президент уделил развитию экономики и поддержке предпринимателей. Также лидер партии отметил, что слово «предприниматели» ранее не звучало в послании главы государства настолько часто, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Президент говорил о защите и обеспечению безопасности людей, занимающихся бизнесом в России, в частности о том, чтоб не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме. Но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно», – подчеркнул лидер «Новых людей».
Кроме того, Нечаев заметил, что президент просигнализировал всем предпринимателям важный посыл – инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение.
«Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на Родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет», – заключил политик.
Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле».
Президент Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах.
Песков: Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече обсуждались основные положения оглашенного ранее послания Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.
Матвиенко информировала президента об итогах работы Совфеда за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию, сказал Песков.
Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлилось около 1 часа 45 минут.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ
Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности
России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости».
При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков.
По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире
Путин отметил важное значение сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки
Сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
Российский президент добавил, что страны сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых ООН, Совет Безопасности, БРИКС, Шанхайская организация, передает РИА «Новости».
Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми.
Президент добавил, что в России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина.
В свою очередь Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации, при этом двусторонние отношения не подвержены давлению третьих сторон.
Ранее Путин на встрече заявил, что отношения России и Китая развиваются так, как было запланировано.
Путин запланировал встречу с Ван И
Песков: Путин в среду встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что встреча российского лидера с Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая, состоится в Кремле в среду, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение.
Ранее в среду прошла встреча Ван И с главой МИД России Сергеем Лавровым, а днем ранее он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Китаист Алексей Маслов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал он.
Песков не ответил на вопрос о посещении Путиным митинга-концерта в Лужниках
Песков: Кремль проинформирует, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в Лужниках, который состоится в среду.
Песков пообещал, что Кремль проинформирует, если это произойдет, передает РИА «Новости».
За два с половиной часа до начала митинга-концерта станция метро «Спортивная» в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход.
Оцепление установлено и на улице вдоль прохода на стадион «Лужники», в том числе присутствует конная полиция. На территорию стадиона нельзя проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни.
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в среду, 22 февраля, на московском стадионе «Лужники». Ожидается, что участие в нем примут до 200 тыс. человек.
Песков: Выступление Путина с посланием привлекает внимание мировой общественности
Выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию – событие, привлекающее внимание мировой и в первую очередь российской общественности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что у президента по понятным причинам нет возможности отслеживать все отклики на свое выступление, для этого у главы государства есть соответствующая служба в администрации.
«Естественно, не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться, но что-то сможет прочитать», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что количество приглашенных на состоявшееся накануне оглашение послания президента Владимира Путина и состав гостей мероприятия были продиктованы текущей ситуацией, в том числе вопросами эпидемиологической безопасности главы государства.
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