Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах

Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно

Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России

Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах.

«В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан.

«Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник.

«Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт.

«Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он.

«В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик.

«Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник.

«При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан.

Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости».

Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка.

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