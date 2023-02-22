Путин запланировал встречу с Ван И Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности 22 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости». При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе вопросе контроля над вооружением, отметил Песков. По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Путин приостановил участие России в ДСНВ 21 февраля 2023, 13:46

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС. Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы. Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ 21 февраля 2023, 13:44

Фото: russian.rt.com

Текст: Елизавета Шишкова

Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях. «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он. Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС. Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом. Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России. Новости СМИ2 Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО 22 февраля 2023, 10:59

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму. В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков». Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова». Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он. Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим. Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он. В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо. «Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он. «И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев. В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Путин дал напутствие бизнесу 21 февраля 2023, 13:28

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной. «Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – передает ТАСС слова Путина. Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт. «Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит», – отметил президент. «Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять – они там второй сорт», – заявил Путин. «Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», – российский лидер. По его словам, есть другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников. «Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие», – сказал Путин. «Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», – передает ТАСС слова главы государства. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции. «Бизнес, прежде всего в ключевых секторах, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул президент. Новости СМИ2 Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3 Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3 21 февраля 2023, 22:16

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС. Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости». В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы. В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия ответит на любые вызовы, правда за нами 21 февраля 2023, 13:56

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Путин напомнил, что сейчас плечом к плечу на передовой сражаются жители всех российских регионов, но все они сражаются за Родину. «Их тяжелый ратный труд находит мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов. Фронт проходит через сердца миллионов людей», – сказал президент. «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», – заключил Путин. Новости СМИ2 Путин: Опорой в развитии новых регионов должны быть те, кто там родился Путин: Главной опорой в развитии новых регионов должны быть те, кто там родился и вырос 21 февраля 2023, 13:36 Текст: Вера Басилая

Главной опорой в развитии новых регионов России должны быть те, кто там родился и вырос, воевал за эти земли, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос в Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин обратился к жителям Донбасса и новых регионов, заявив, что они определили свое будущее. Путин анонсировал возврат к традиционной базовой системе высшего образования Путин заявил о необходимости синтеза лучших практик СССР и опыта последних лет в образовании 21 февраля 2023, 13:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Необходимо вернуться к традиционному для Российской Федерации сроку обучения в вузах от четырех до шести лет, заявил глава государства, передает ТАСС. Стране необходимо за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для различных отраслей, отметил президент. В высшем образовании России назрели серьезные изменения, и необходим синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом переход к традиционной базовой системе высшего образования должен быть постепенным, подчеркнул Путин. «Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», – приводит его слова РИА «Новости». Президент добавил, что студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, и выпускники также не потеряют свою аттестацию. У российской молодежи в связи с переходом на новую систему должны появиться новые возможности, а не проблемы. Такой переход необходимо проработать до мелочей, сказал президент. Путин поручил правительству и парламентариям внести многочисленные поправки в законы об образовании. Он отметил, что в случае необходимости у специалистов дополнительной подготовки они должны иметь возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. «Прошу общероссийский «Народный фронт» взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль», – сказал Путин. Также глава государства призвал повышать общественную значимость учительского труда. Новости СМИ2 Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО 21 февраля 2023, 17:22 Текст: Алексей Дегтярёв

Глава Белого дома Джо Байден заявил в ходе беседы с польским президентом Анджеем Дудой, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможном вхождении Финляндии в Североатлантический альянс. Байден в ходе визита в Польшу и разговора с Дудой вспомнил, что однажды в разговоре с Путиным говорил ему, что тот «добивается финляндизации НАТО, но получит натоизацию Финляндии», передает РИА «Новости». Про вступление Швеции Байден не говорил, поскольку, по его словам, не знал об этом. Он добавил, что НАТО сейчас сильнее, чем прежде, и является самым значимым военно-политическим блоком за всю историю. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени. Путин признал утратившим силу указ 2012 года о реализации внешнеполитического курса России 21 февраля 2023, 14:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России. Об этом глава страны заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, передает РИА «Новости». Президент отметил, что в целях обеспечения национальных интересов России и в связи с глубокими изменениями в международных отношениях приказ утратил силу. Речь идет о документе от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». Указ вступает в силу 21 февраля. Новости СМИ2 МИД: Дальнейшая судьба ДСНВ зависит целиком от США 22 февраля 2023, 10:22

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, ситуация «целиком зависит от США», от того, какой курс будет проводить Вашингтон, передает РИА «Новости». Рябков подчеркнул, что президент России будет решать, «если и когда» созреют условия для пересмотра или уточнения решения о приостановке действия договора или принятия дополнительных контрмер. При этом Москва не видит признаков того, что «ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», добавил замглавы внешнеполитического ведомства. Он сообщил также, что никаких контактов с американской стороной, а также с Британией и Францией, в ближайшее время не планируется. При этом Рябков отметил, что Россия не может игнорировать потенциал Лондона и Парижа в сфере стратегических вооружений. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», – добавил дипломат. После приостановки ДСНВ Россия будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, сказал Рябков. Кроме того, Москва намерена соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. Этого, как отметил Рябков, достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины 22 февраля 2023, 06:44 Текст: Антон Антонов

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич. На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink. Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику. Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро. Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу. Новости СМИ2 Силуанов заявил о готовности правительства финансировать озвученные президентом решения 21 февраля 2023, 14:48 Текст: Кристина Цыцура

Поручения и решения, которые озвучил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, данные решения были проработаны правительством, передает ТАСС. Также Силуанов подчеркнул, что все необходимые для финансирования новых регионов России средства уже учли в бюджете. Министр сообщил, что дополнительного финансирования данной сферы не требуется, «о повышении налогов в текущем году речи не идет», передает РИА «Новости». О наличии всех необходимых ресурсов для реализации предложений президента заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что все детали послания были проработаны, все финансово просчитано. Напомним, президент России обратился во вторник с посланием Федеральному собранию. Так, он предложил минимальный размер оплаты труда проиндексировать на дополнительные 10% с 1 января 2024 года. Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России 21 февраля 2023, 20:55

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах. «В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан. «Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник. «Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт. «Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он. «В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик. «Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник. «При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан. Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости». Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин предложил проиндексировать МРОТ на 18,5% с 2024 года Президент Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 тыс. 242 рублей 21 февраля 2023, 13:52 Текст: Александра Юдина

Минимальный размер оплаты труда нужно проиндексировать на дополнительные 10% с 1 января 2024 года, чтобы МРОТ вырос на 18,5%, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, с 1 января 2024 года предлагается вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10%. Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что показатель МРОТ в 2022 году был повышен дважды в сумме почти на 20%, а с начала текущего года – проиндексирован на 6,3%. «Перед правительством и субъектами федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчета здесь – это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат», – заключил президент.