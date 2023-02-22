Эксперт объяснил, как хакеры смогли передать по радио фейк о воздушной тревоге в России

Эксперт Геллер после фейка о воздушной тревоге посоветовал радиостанциям усилить отделы безопасности

В большинстве случаев взлом серверов происходит по вине внутренних сотрудников, которые пренебрегали безопасностью, либо не были достаточно обучены, либо нарочно спровоцировали инцидент, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя взлом нескольких коммерческих радиостанций.

В МЧС сообщили, что из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио передали ложную информацию о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Уточняется, что хакеры взломали серверы сразу нескольких коммерческих радиостанций. Также в ведомстве призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

«Все зависит от степени и уровня отношений и безопасности той или иной коммерческой организации. Взломать радиостанцию не сложнее, чем, например, сайт какой-то коммерческой компании. В 99% случаев подобные взломы происходят не со стороны какими-то хакерами, а внутри компании. Это внутренние сотрудники, которые имеют доступ ко всем инструментам и сервисам», – говорит Геллер.

Специалист настоятельно рекомендует взломанным радиостанциям сначала провести внутреннее расследование на предмет того, не была ли атака совершена ее работниками. Нередко оказывается, что кто-то из внутренних сотрудников, обладающий определенным доступом, мог самостоятельно подключиться к эфиру, либо намеренно дать свои логины и пароли стороннему человеку. Также часто на коммерческих предприятиях пренебрегают системой безопасности, не осуществляют контроль над работниками, не обучают их мерам защиты.

«У всех коммерческих радиостанций должен быть отдел безопасности. Но поскольку кадров в этой области всегда не хватало, сейчас вопрос стоит еще острее, некоторые пренебрегают этим. К тому же это требует дополнительные средства, которые раньше не хотели и не любили тратить, потому что вроде как не было необходимости, было непонятно, зачем это делать. Решение из этой ситуации простое – нужно сейчас начать думать о безопасности тем, кто об этом раньше не думал. Этот вопрос снова становится максимально актуальным», – подчеркивает Геллер.

Для обеспечения безопасности компании необходимо в первую очередь нанять профессиональных сотрудников, которые должны будут проверить все, что было сделано до их прихода, а также контролировать то, что происходит после их устройства на работу, замечает собеседник. Немаловажно проверять сотрудников, которые имеют особый доступ к тем или иным программам, учить работников безопасности и не забывать об установке и обновлении специальных программ, обеспечивающих защиту сервера.

«Значимость этого инцидента очень большая, потому что эффект очень большой. Это действительно очень опасная тревожность, такие сообщения вселяют страх в людей, потому что мы привыкли доверять в какой-то степени средствам массовой информации, привычным для нас. Если мы слышим оттуда подобную информацию, то можем воспринять ее как верную. И если взламываются какие-то небольшие радиостанции – это не так страшно. Опасно, когда это федеральные каналы, большие площадки, большие радиостанции, тогда масштаб соответствующий, к сожалению», – считает эксперт.

Он рассказывает, что для многих граждан информация, которая звучит по радио, часто расценивается как истина. Так он приводит в пример историю, которая произошла в октябре 1938 года. Тогда на одной из американских радиостанций известный радиорежиссер Орсон Уэллс решил сделать весьма своеобразный радиоспектакль на основе произведения «Война миров» своего знаменитого однофамильца – Герберта Уэллса. Однако американцы восприняли эфир за реальность, из-за чего весь восток США охватила паника. Народ не понял подход СМИ и решил, что регион подвергся нападению инопланетян, уничтожающих все на своем пути.

В конце января в Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области.