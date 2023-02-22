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Военным США посоветовали не есть булки с маком
Пентагон рекомендовал американским военным не есть булки с маком из-за угрозы положительных анализов на наркотики
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Военным США рекомендовано не употреблять в пищу семена мака, в том числе в выпечке, так как это может привести к положительным результатам анализа мочи на кодеин, сообщил Пентагон.
Как заявил Пентагон, по последним данным, некоторые виды семян мака могут содержать больше кодеина, чем принято считать. В связи с этим военным посоветовали не употреблять мак «во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке». Пентагон намерен обновлять рекомендации по мере уточнения информации учеными, передает РИА «Новости».
Напомним, в войсках США уже происходили скандалы, связанные с массовым употреблением наркотиков.
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали после пяти месяцев лечения в онкологической клинике
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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после пяти месяцев лечения последствий глиобластомы головного мозга.
С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где ее лечили от последствий глиобластомы головного мозга – агрессивной формы опухоли. Сообщается, что лечением Заворотнюк занимались, в том числе зарубежные специалисты из Израиля, пишет «Комсомольская правда».
Источник издания сообщил, что в госпитале, где проходила лечение актриса, разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза.
Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что Заворотнюк борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.
По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, если глиобластома была небольшая, и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. Он отметил, что кроме лечения, важна и реабилитация.
Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой
Приостановка участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Соединенные Штаты «получили, что заслужили за свою тупую антироссийскую политику», а именно – приостановку действия СНВ-3, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что не получится воевать с Россией и делать вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. «Поделом вам!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсетях.
Ранее в НАТО выразили сожаление о приостановке Россией участия в СНВ-3.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3.
Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.
ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев
Бортников заявил об отсутствии гарантий безопасности для Байдена в ходе его визита в Киев
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Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) не давала гарантий безопасности главе Белого дома Джозефу Байдену в ходе его визита на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев – по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», – сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.
Директор ФСБ добавил, что за угрозами украинских спецслужб стоят западные страны, это касается и того, что произошло на Крымском мосту. По его словам, ФСБ применяет весь опыт, накопленный в предыдущие годы.
Также Бортников уточнил, что сотрудничество с западными спецслужбами не прекращено, оно ведется по линии борьбы с терроризмом, но уже не на таком уровне, на котором было ранее.
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в украинскую столицу и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Байден получил некие гарантии, но не указывал, какие именно и кто их дал.
Стало известно о внешнем источнике повреждения космического грузовика «Прогресс МС-21»
Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» бы поврежден в результате внешнего воздействия
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Система терморегулирования космического грузовика «Прогресс МС-21» вышла из строя в результате повреждения из-за внешнего воздействия, сообщили в Роскосмосе.
Согласно данным Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, «Прогресс МС-21» был поврежден в результате внешнего воздействия, об этом свидетельствуют фотоснимки, которые сделали космонавты после отстыковки грузовика 18 февраля, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на имеющихся кадрах видны изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.
Как отметили в госкорпорации, обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении «Прогресса МС-21» на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.
Более того, РКК провела анализ замечаний к работе терморегулирования за 15 лет и не обнаружила недостатков, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации.
Также в Роскосмосе отметили, что уже на Земле запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения. Специалисты хотят имитировать повреждения, чтобы найти причину.
В субботу «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковали от МКС. Однако сведение корабля с орбиты было отложено. Позднее несгоревшие элементы «Прогресса МС-21» затопили в Тихом океане.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
«Адмирал Кузнецов» покинул ремонтный док
Глава ОСК Рахманов рассказал, когда «Адмирал Кузнецов» вернется в строй
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из дока, через несколько месяцев он вернется в состав Военно-морского флота России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Сегодня корабль покинул ремонтный док, он встает у стенки 35-го завода, где продолжаются ремонтные и модернизационные работы, заявил Рахманов в беседе с РИА «Новости».
В 2024 году корабль должен вернуться в строй, добавил он.
Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта в июле 2022 года.
Зоофилию узаконили в Испании
Libertad Digital: В Испании зоофилия перестала быть преступлением, если животному не причинен вред
В Испании сексуальные отношения с животным будут считаться преступлением, только если причиняют ему вред, сообщили СМИ.
Как пишет издание Libertad Digital, Конгресс Испании принял поправки в уголовный кодекс, согласно которым не причинившая вред здоровью животного половая связь с ним перестает подлежать уголовному наказанию, передает РБК.