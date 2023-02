В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана В России предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО Депутат Останина: Продажу игрушек в виде американских или немецких танков российским детям следует запретить 2 февраля 2023, 22:17

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Продажа в российских магазинах игрушечных танков в виде немецких Leopard или американских Abrams является пропагандой техники и идеологии западных стран, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступив за запрет подобных товаров. Останина в комментарии Daily Storm отметила, что когда раньше дети играли в войну, то делали это с деревянными автоматами, на которых не было фашистских крестов. По ее словам, продажа игрушек в виде американской и немецкой военной техники является элементом пропаганды идеологии тех стран. Она заявила, что выступает против продажи таких игрушек российским детям. Депутат добавила, что производителям следовало бы изображать натовскую символику на игрушках так, чтобы «у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков». Останина сказала, что вопрос запрета подобных игрушек будет изучен в ее комитете, после этого депутаты обратятся в Роспотребнадзор. Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги». В Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног из Донбасса 2 февраля 2023, 09:08

Текст: Вера Басилая

Блогеры и журналисты назвали «бесславными ублюдками» школьников, которые затравили мальчика без ног из Донбасса в Петербурге. «Несколько бесславных мажористых ублюдков во главе с заводилой в нынешней питерской школе прикалываются над мальчишкой из Донбасса, потерявшим обе ноги, который ходит теперь на протезах. Один из уродов: «Можно у вас ноги на секунду?» – пихает слегка протез ногой. Заводила: «Ноги у вас настоящие?» – возмутился выходкой школьников hippy_end_2. Телеведущая Олеся Лосева, опубликовав видео со скандальным инцидентом в своем Telegram-канале, назвала эту историю жуткой и неприятной. «В Сети пишут, что мальчик без ног приехал из Донбасса. Но какая разница – откуда! Дети часто бывают запредельно жестокими! Учитывая, что много лет нам внушали, как хорошо скажется инклюзивная система образования на восприятие подростками реальной жизни и детей-инвалидов, складывается ощущение, что программа сработала никак! Или это видео исключение из правил? В любом случае необходимо разобраться с этим вопиющим «исключением» и сделать соответствующие выводы всем – и абьюзерам, и администрации школы, и тем, кто стоит выше!» – написала журналист. «Персонажей заставить публично извиняться. Родителей оштрафовать. Рассмотреть вопрос исключения из школы», – категорично предложил Борис Рожин в своем Telegram-канале. Автор Telegram-канала Неофициальный Безсонов «Z» предложил отправить подростков на перевоспитание в Донецк. «Несмотря на то, что паренек-инвалид и младше этих воинственных тупых педиков, он ведет себя смело и отвечает жестко, но достойно. Думаю, что этих обезьян можно было бы отправить на перевоспитание в Донецк. Пусть бы пожили здесь хотя бы на дистанционном образовании. Увидели бы, как выглядят мины-лепестки или растяжки. Научились бы различать типы снарядов по звуку разрыва и многому другому. Возможно, научились бы связывать больше двух слов и стали бы добрее и терпимее к чужому горю», – пишет блогер. «Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники, – из Донбасса. Школа –173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы Telegram-каналов, уже тогда обрушиться со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – написала член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале. «Какие чудесные, умные и одаренные дети. Сразу видно, их воспитанием занимались коллективно Comedy Club, ТikТоk и Instagram* (запрещен в России, признан экстремистским). Интересно было бы увидеть родителей этих неординарных ребят. Узнать, как они себе видят эту ситуацию. Гордятся ли своими шалунами? Нравится ли им, как их дети глумятся над одноклассником?» – пишет Андрей Медведев. Ранее ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент. Член СПЧ Ахмедова: Мальчик без ног в скандальном видео из школы Петербурга никогда не был в Донбассе Член СПЧ Ахмедова пристыдила распространивших скандальное видео блогеров о травле мальчика без ног 2 февраля 2023, 12:41

Фото: Скриншот из видео

Текст: Вера Басилая

Член СПЧ Марина Ахмедова пристыдила блогеров за желание заработать на скандальном видео из школы о якобы травле мальчика без ног из Донбасса. Школьник из Амурской области учится в центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге. По словам Ахмедовой, мальчик из Амурской области никогда не был в Донбассе. Видео снимали его близкие друзья, а сам он учится в образовательном центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге. «Я не знаю, зачем понадобилось писать, что мальчик из ДНР. Я даже уверена, что тот, кто эту информацию запускал, знал, что она – ложь, мальчик не из ДНР, но решил вот так объединить гремучие факты – травля инвалида, СВО, Донбасс. Исключительно ради того, чтобы подрастить себе аудиторию. Делать деньги на страданиях людей в Донбассе – подло. И чревато – карма не заставит себя ждать», – написала Ахмедова в Telegram-канале. Ранее в Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног, авторы Telegram-каналов утверждали, что школьник из Донбасса. Новости СМИ2 Стали известны подробности о мальчике без ног из Петербурга Героя скандального видео, мальчика без ног усыновила жительница Петербурга 2 февраля 2023, 14:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Мальчик без ног, которого якобы затравили одноклассники, пострадал на пожаре в раннем возрасте, из-за чего носит протезы, его усыновила владелица частной школы из Петербурга. Главный герой видео, где школьники издеваются над мальчиком без ног, уроженец Амурской области скейтер Максим. Подростку ампутировали ноги в раннем детстве после того, как он сильно пострадал при пожаре. После того как родную маму мальчика лишили родительских прав, его усыновила основательница частной школы и садика в Петербурге, передает RT. Знакомые семьи сообщают, что над Максимом в школе никто не издевался, просто друзья «глупо шутили». Приемную маму школьника вызвали в СК на допрос, следователи изучают и проверяют скандальное видео. Также ситуацией заинтересовалась петербургский омбудсмен. Между тем мама мальчика рассказала каналу «360», что сын не держит обиды на одноклассников, дети переборщили и уже извинились. «Мне было неприятно, но я обиды на них не держу. Пусть идут лесом», – передала слова сына мама. Обращаться в полицию по этому поводу семья не собирается. Ранее член СПЧ Марина Ахмедова пристыдила блогеров за желание заработать на скандальном видео из школы о якобы травле мальчика без ног из Донбасса. Школьник из Амурской области учится в центре для детей с особенностями здоровья в Петербурге. Напомним, в Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног, авторы Telegram-каналов утверждали, что школьник из Донбасса. Военный эксперт оценил роль распутицы на Украине для проведения СВО Военный эксперт Коротченко заявил, что погода не влияет на сроки проведения СВО 1 февраля 2023, 10:53 Текст: Вера Басилая

Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важной роли для ведения боевых действий и сроков проведения СВО, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Коротченко пояснил, что не стоит связывать сроки либо проведение военных действий с распутицей. По словам экспертов, главное условие – наличие боеспособных группировок войск, возможность грамотного оперативного планирования, вооружения и военная техника, передает Ura.ru. Между тем в октябре прошлого года командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта. Новости СМИ2 Названы предполагаемые сроки передачи фрегата «Адмирал Головко» ВМФ РФ Источник рассказал о предполагаемой передаче фрегата «Адмирал Головко» ВМФ РФ в марте 2023 года 31 января 2023, 03:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Новейший ракетный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в марте 2023 года, сообщил близкий к оборонно-промышленному комплексу источник. Как сообщил источник, согласно существующим планам, передача «Адмирала Головко» предполагается в марте, решение о точной дате примет главкомат ВМФ, передает ТАСС. В начале декабря 2022 года фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе, в ходе которого были проверены маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем корабля. В минувшую пятницу гендиректор, генконструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов анонсировал принятие на вооружение «Циркона» надводного базирования. Лавров заявил о способности России решить все вопросы на Украине самостоятельно 2 февраля 2023, 14:14 Текст: Ольга Иванова

Несмотря на поставки западных вооружений Киеву, Россия сама решит все вопросы на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Он рассказал Киселеву, что Россия не обращалась к ОДКБ за помощью, передает ТАСС. Лавров назвал смешными тезисы о том, НАТО не воюет против России, а только вооружает Украину. По его словам, специалисты утверждают, что невозможно, чтобы на тех видах вооружения, которые Украине переданы или будут направлены в ближайшее время, работали украинцы. Ранее Лавров указал, что заявления о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью. Новости СМИ2 Глава МИД Турции заявил о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО Глава МИД Турции заявил о невозможности в текущих условиях одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО 31 января 2023, 14:38

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Великое национальное собрание Турции в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, это невозможно, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По словам главы МИД, шведский коллега приезжал в Турцию, где услышал, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна. «Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен. Также глава МИД Турции заявил, что Анкара может «позитивно посмотреть» на членство Финляндии в НАТО, если пожелает вступить отдельно от Швеции. «Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», – сказал Чавушоглу. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией. Песков: Спутники НАТО работают против России в интересах Киева Песков: Вся разведывательная инфраструктура и спутники НАТО работают против России 1 февраля 2023, 14:09 Текст: Елизавета Шишкова

В Москве видят, что вся военная инфраструктура НАТО, в том числе спутники, круглосуточно работает против России в интересах Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что вся разведывательная инфраструктура НАТО, а также разведывательная авиация и спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины, передает ТАСС. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО давно вступило в прямую конфронтацию с Россией, наращивая военное присутствие стран-участниц рядом с российскими границами задолго до начала СВО. Новости СМИ2 Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 из-за их плохого состояния 2 февраля 2023, 09:52 Текст: Вера Басилая

Испания не будет передавать танки Leopard 2А4 Украине из-за их «абсолютно плачевного состояния», они нуждаются в восстановлении, сообщила Europa Press. По данным издания, танки Leopard 2А4 более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Министр обороны Испании в августе прошлого года предупреждала, что не может передать Украине танки из-за их опасности для людей, сейчас решается вопрос о реальности их реанимации. Ранее СМИ сообщали, что Испания планировала передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4. Глава СВР объяснил готовность НАТО повышать ставки на Украине Директор СВР Нарышкин: НАТО повышает ставки на Украине в расчете на стратегическое поражение России 1 февраля 2023, 04:30 Текст: Антон Никитин

НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине в расчете на стратегическое поражение России, но этому не бывать, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Директор СВР заявил, что НАТО повышает ставки в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Нарышкин подчеркнул, что этому не бывать, передает РИА «Новости». Накануне в Госдуме обвинили США в ведении против России тотальной гибридной войны и попытке сделать ставку на нанесение РФ стратегического поражения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как НАТО повышает ставки в конфликте на Украине. Новости СМИ2 Эрдоган: Анкара положительно ответит на заявку Финляндии в НАТО при ее адекватной позиции Эрдоган: Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии 1 февраля 2023, 22:56 Текст: Александра Юдина

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на телеканале TRT заявил, что Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии. По словам Эрдогана, в процессе согласования заявки Финляндии на вступление в НАТО не оказалось больших проблем, в случае адекватного поведения властей страны ответ Анкары будет таким же, передает РИА «Новости». При этом глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявлял, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как решение Эрдогана отводит от финнов и шведов большую беду. Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области Военная полиция России обнаружила взрывное устройство на остановке в поселке Кирилловка в Запорожской области 1 февраля 2023, 08:40 Текст: Вера Басилая

Бойцы военной полиции России обнаружили на остановке в поселении Кириловка Запорожской области противопехотную мину с дистанционным управлением, она была обезврежена, сообщил командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт». По словам военного, диверсанты собирались взорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения, но мину обнаружили и обезвредили, передает РИА «Новости». Военнослужащий с позывным «Ара» во время уничтожения СВУ и боеприпасов на полигоне рассказал, что взрывчатка оказалась противопехотной миной МОН-100 с дистанционным управлением, из-за этого пришлось обезвреживать ее на месте, потому что наблюдатель мог привести ее в действие в любой момент. По словам «Фармацевта», местные жители оперативно обращаются к военной полиции в случае обнаружения подозрительных предметов, что позволяет подавлять активность диверсантов. Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение. Также был предотвращен прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области. Новости СМИ2 Штабная тренировка командования РГВ стартовала в Белоруссии Минобороны: Штабная тренировка объединенного командования РГВ начинается в Белоруссии 31 января 2023, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (РГВ), в ходе которой представителями России и Белоруссии будет отрабатываться принятие решения на применение РГВ, начинается в Белоруссии сообщило минобороны республики. По сообщению ведомства, в ВС Белоруссии стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования РГВ, в ходе которой будут отработаны вопросы совместного планирования применения войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства передает ТАСС. Ранее на учениях РГВ отработали перебазирование авиации на аэродромы в России. Вучич рассказал, чем обернулся для страны отказ от санкций против России 2 февраля 2023, 14:27 Текст: Кристина Цыцура

Сербия, которая придерживается военного нейтралитета, из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России осталась без союзников на Западе, так как окружена странами НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич. В четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), на котором рассматривался доклад «О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года», передает РИА «Новости». Президент напомнил, что Сербия находится в окружении стран – членов НАТО. Он подчеркнул, что как на союзника на Сербию не смотрят из-за конфликта на Украине и отказа вводить санкции против Москвы. Глава Сербии подчеркнул, что страна должна принимать решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС. Ранее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Новости СМИ2 Пентагон обвинил оборонные корпорации в некомпетентности Financial Times: Пентагон заявил оборонным корпорациям, что они не справляются с производственными задачами 31 января 2023, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Пентагон уведомил оборонные корпорации США о том, что их производственные мощности не соответствуют поставленным перед ними задачам, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник. По сообщению издания, Минобороны США заявил оборонным корпорациям, что они не соответствуют производственным задачам, передает РИА «Новости». Financial Times отмечает, что сейчас некоторые линии производства работают в полную силу 24 часа в сутки, то есть для увеличения производства нужно будет нанимать новых сотрудников и строить новые объекты, поэтому наращивание производства будет непростой задачей. Ранее офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что в ВС США разразился настоящий кризис в области оружейных запасов из-за продолжающихся поставок Украине.