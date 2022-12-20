Кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги»?

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...

Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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  • Российского происхождения

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Где вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    Кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги»?

    		    20 декабря 2022, 20:40
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В течение 2022 года игрушки персонажа видеоигры «Хагги Вагги» захватили внимание многих детей, в том числе и в России, однако у родителей внешний вид существа вызывает опасения. После ряда жалоб вымышленные герои с необычной внешностью оказались под более пристальным вниманием экспертов и подверглись ряду проверок, не все из которых выдержали.

    «Хагги Вагги» – это персонаж компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Существо покрыто шерстью синего цвета, а на мордочке у него два больших глаза и огромный рот в виде улыбки, наполненный острыми зубами.

    Его имя (Hugge) происходит от английского to hug, то есть «обнимать», что объясняет его длинные руки. Считается отрицательным героем, на протяжении всей игры ведет охоту на игрока. По ходу сюжета становится известно, что до определенного времени синий монстр был добрым.  

    У «Хагги Вагги» есть подруга розового цвета с аналогичными внешними чертами – «Кисси Мисси». В отличие от «Хагги Вагги», она не встречается в игре в качестве живого персонажа, а лишь показана на фотографиях. 

    Оба персонажа полюбились детям во всем мире, в том числе и в России, однако у некоторых взрослых они вызывают ряд вопросов. В ноябре в Сургуте родители даже написали коллективную жалобу на присутствие «Кисси Мисси» и «Хагги Вагги» в номере красноярского цирка, гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе. По мнению родителей, данные персонажи оказывают негативное влияние на психику детей, говорилось в сообщении РИА «Новости». Позже номер в цирке все-таки убрали. 

    В России эти плюшевые создания побили все рекорды по популярности. Согласно проведенному Роскачеством плановому исследованию, в 2022 году продажи «Хагги Вагги» взлетели на девять миллионов процентов (по сравнению с предыдущим). В связи с этим вымышленные герои с отталкивающей взрослых (но не детей) внешностью оказались под более пристальным вниманием экспертов ведомства.

    Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева поделилась с журналистами, что большинство игрушек реализуются на рынке бесконтрольно и не соответствуют стандартам качества. В ряде экземпляров обнаружено превышение по содержанию фенола, причем в каких-то изделиях содержится данного элемента в четыре раза больше нормы. 

    Также специалисты провели психолого-педагогическую экспертизу, которая не показала никаких отклонений по играм с этими персонажами или негативного влияния на ментальное здоровье детей. Отмечается, что дети играют с «Хагги Вагги» как с существом, выполняющим роль друга или подруги, а не в той роли, в которой он представлен в видеоигре – в качестве опасного монстра.

    Тем не менее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что игрушка представляет опасность для будущего ребенка, его психики и развития. По его словам, члены ОП уже обратились к законодателям с инициативой разработать закон, согласно которому все сомнительные игрушки должны иметь бирку с предупреждением, что товар может нанести вред ребенку, передает ТАСС.
     
     
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