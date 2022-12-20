Кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги»?

В течение 2022 года игрушки персонажа видеоигры «Хагги Вагги» захватили внимание многих детей, в том числе и в России, однако у родителей внешний вид существа вызывает опасения. После ряда жалоб вымышленные герои с необычной внешностью оказались под более пристальным вниманием экспертов и подверглись ряду проверок, не все из которых выдержали.

«Хагги Вагги» – это персонаж компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Существо покрыто шерстью синего цвета, а на мордочке у него два больших глаза и огромный рот в виде улыбки, наполненный острыми зубами.

Его имя (Hugge) происходит от английского to hug, то есть «обнимать», что объясняет его длинные руки. Считается отрицательным героем, на протяжении всей игры ведет охоту на игрока. По ходу сюжета становится известно, что до определенного времени синий монстр был добрым.

У «Хагги Вагги» есть подруга розового цвета с аналогичными внешними чертами – «Кисси Мисси». В отличие от «Хагги Вагги», она не встречается в игре в качестве живого персонажа, а лишь показана на фотографиях.

Оба персонажа полюбились детям во всем мире, в том числе и в России, однако у некоторых взрослых они вызывают ряд вопросов. В ноябре в Сургуте родители даже написали коллективную жалобу на присутствие «Кисси Мисси» и «Хагги Вагги» в номере красноярского цирка, гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе. По мнению родителей, данные персонажи оказывают негативное влияние на психику детей, говорилось в сообщении РИА «Новости». Позже номер в цирке все-таки убрали.

В России эти плюшевые создания побили все рекорды по популярности. Согласно проведенному Роскачеством плановому исследованию, в 2022 году продажи «Хагги Вагги» взлетели на девять миллионов процентов (по сравнению с предыдущим). В связи с этим вымышленные герои с отталкивающей взрослых (но не детей) внешностью оказались под более пристальным вниманием экспертов ведомства.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева поделилась с журналистами, что большинство игрушек реализуются на рынке бесконтрольно и не соответствуют стандартам качества. В ряде экземпляров обнаружено превышение по содержанию фенола, причем в каких-то изделиях содержится данного элемента в четыре раза больше нормы.

Также специалисты провели психолого-педагогическую экспертизу, которая не показала никаких отклонений по играм с этими персонажами или негативного влияния на ментальное здоровье детей. Отмечается, что дети играют с «Хагги Вагги» как с существом, выполняющим роль друга или подруги, а не в той роли, в которой он представлен в видеоигре – в качестве опасного монстра.

Тем не менее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что игрушка представляет опасность для будущего ребенка, его психики и развития. По его словам, члены ОП уже обратились к законодателям с инициативой разработать закон, согласно которому все сомнительные игрушки должны иметь бирку с предупреждением, что товар может нанести вред ребенку, передает ТАСС.