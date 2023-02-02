Глава МИД Венгрии посоветовал послу США не учить других жизни

Глава МИД Венгрии Сийярто посоветовал послу США Прессману не учить других жизни, а заниматься своим делом

Правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману было бы лучше не пытаться учить всех жизни, а заниматься улучшением двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Главу МИД попросили прокомментировать недавние упреки американского посла в адрес правительства Венгрии в связи с тем, что оно призывает к миру на Украине, но при этом якобы проводит политику, выгодную России, выступая против санкций, на что Сийярто отметил, что послов направляют в другие страны для того, чтобы они работали над улучшением отношений на основе взаимного уважения, а не для того, чтобы они учили других, как им следует жить, передает ТАСС.

По его словам, Венгрия – суверенное государство, поэтому не имеет никакого значения, что иностранный посол думает о внутренних политических процессах в Венгрии. Сийярто также напомнил о попытках иностранного вмешательства в прошлогодние парламентские выборы в Венгрии со стороны американского фонда Action for Democracy, финансировавшего оппозиционные партии, при этом от венгров требуют большего уважения и принятия решений, которые будут выгодны другим странам.

В связи с этим он подчеркнул, что «внешняя политика Венгрии определяется венгерскими национальными интересами».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

Напомним, Россия и Венгрия пришли к соглашению ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш».