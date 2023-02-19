ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

Познер оценил расследование Херша о «Северных потоках»

Телеведущий Владимир Познер оценил расследование о «Северных потоках» Сеймура Херша

Американский публицист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о взрывах на «Северных потоках», профессионал своего дела, не ангажированный журналист, он имел основания высказать свою версию произошедшего, поэтому это вызвало резонанс, заявил телеведущий Владимир Познер.

Познер заявил, что на статью Херша не обратили бы внимание, если бы ее автором был несерьезный или подкупный человек. Сеймур Херш – профессионал, и если он высказывает такие вещи, значит, у него есть основание, приводит ТАСС комментарий Познера порталу News.ru.

Телеведущий уверен, что Херша будут обвинять в том, что он «скатился в конспирологию», но можно точно сказать, что он не ангажированный журналист.

Познер уточнил, что он не видел Херша более 30 лет и познакомился с ним в США в 90-е годы, когда вместе с Филом Донахью вел программу на телеканале CNBС.

«Насколько я знаю, он не был связан контрактами с какой-либо газетой, радиостанцией или телевидением. <…> Все привыкли считать, что репутация у него чрезвычайно высока. Его никто никогда не обвинял в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию, фейки», – заявил телеведущий.

Напомним, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».