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ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
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Украинские военные обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами разного калибра, сообщает в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК отмечается, что три снаряда было выпущено в 7.10 с населенного пункта Дружба по направлению к населенному пункту Зайцево. В 7.40 от населенного пункта Щербиновка по направлению к населенному пункту Майорск было выпущено десять снарядов. В 8.45 от населенного пункта Авдеевка по направлению к населенному пункту Яковлевка было выпущено три снаряда. В 9.00 от населенного пункта Авдеевка к населенному пункту Ясиноватая было выпущено три снаряда.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей.
Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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ВСУ попали снарядом в купол Преображенского собора Донецка
Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ прилетел в купол Преображенского собора
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Снаряды ВСУ во время утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он также сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, возгорании столовой, автомобилей на парковке возле бизнес-центра «Столичный».
Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела со стороны ВСУ в районе студгородка Ворошиловского района.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ
В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка
Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами».
Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра.
Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк
ВСУ запустили по трем районам Донецка восемь снарядов калибра НАТО
ВСУ снова выпустили по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка снаряды калибра НАТО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, ВСУ запустили три снаряда в 13.51 по направлению с населенного пункта Орловка в сторону Киевского района Донецка. Также пять снарядов были запущены в 13.53 по направлению из Красногоровки в Кировский и Петровский районы Донецка.
Ранее в четверг ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам. Пострадали пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Военные ЛНР ликвидировали мешающие продвижению цели в районе Лисичанска
Военные второго армейского корпуса ЛНР ликвидировали цели, которые мешали их продвижению на Лисичанском участке, сообщил командир батальона с позывным «Чечен».
По его словам, разведка выявила данные о целях, успешно передала их, после чего военные на практике показали, что «С-60 – достойная пушка советских времен, которая очень хорошо поражает противника», передает РИА «Новости».
Также командир рассказал, как его бойцы работают с зенитно-артиллерийским комплексом С-60. Так, основной принцип работы машины – выездной. После работы пушку сворачивают и уходят на позицию.
«Чтобы противник нас не засек... у них тоже хорошо работает контрбатарея, которая наносит огневое поражение. Надо уважать их в этом смысле», – пояснил «Чечен».
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что украинские военные усиливают свои подразделения бронемашинами и танками, эти соединения могут отправиться на Сватово, Кременную, Лисичанск и Попасную.
Телеведущий назвал российских военкоров образцом журналистики мирового масштаба
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Русская военная журналистика сегодня – это соединение всего самого героического, жертвенного, лучшего в человеке, это пример гражданского мужества. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Сергей Карнаухов. В четверг в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.
«Я пристально наблюдаю за работой когорты наших военных журналистов и могу с гордостью сказать, что они стали образцом военной журналистики в масштабах всей планеты. При этом Александр Коц в промежутке между репортажами с поля боя находит возможность для помощи нуждающимся мирным жителям и раненым бойцам, привозя им лекарства и гуманитарную помощь. Или Александр Сладков, который помогает находить деньги на операции для детей. Примеров таких очень много», – считает телеведущий Сергей Карнаухов.
Помимо этого, военкоры добились такого авторитета, что теперь могут реально повлиять на политику в области обороны и безопасности, добавил телеведущий. «Поскольку они постоянно находятся на поле боя, им видны многие пробелы – где мы недосмотрели или где страна допустила ранее отставание. Об этом военные репортеры корректно и профессионально рассказывают, и к ним прислушиваются. Можно говорить о том, что русская военная журналистика – это уже не просто жанр, нет, это соединение всего самого героического, жертвенного, лучшего в человеке, это пример гражданского мужества», – считает Карнаухов.
Отдельного внимания заслуживают и украинские оппозиционные журналисты, которые рискуя жизнью перебрались в Россию, отметил политолог. «Они – тоже образец смелости и гордости. На территории нацистской Украины им приходилось работать в сложных условиях. Но эти журналисты просто не могут молчать. Это особенные люди, потому что они служат правде. А правда – ценность, благодаря таким корреспондентам, кристаллизуется в обществе, становится его основой», – заявил Карнаухов.
Примером обратного отношения к своей профессии служат журналисты, которые работают сейчас в подконтрольных Киеву редакциях. «Они представляют подлую позицию, защищают дух бандеровщины, но вслух такие журналисты не признаются в том, что работают на нацистов. Некоторые из них, к сожалению, продолжают пользоваться доверием у части русских людей, живущих на Украине», – отметил телеведущий.
Что касается работающих на Украине западных журналистов, то они тоже нарушают свой профессиональный кодекс, полагает Карнаухов. «Мир трусливо молчит, не замечая геноцида русского народа в Донбассе. Это стало возможным, потому что зарубежные репортеры, которые должны говорить правду, избегают этой темы. Они не понимают, что такое трусливое молчание для них самих плохо кончится. На наших глазах на Украине берет реванш фашизм того же самого разлива, который в 1939 году начал свое шествие по миру. В тот раз он чуть было не уничтожил нашу цивилизацию», – заявил телеведущий.
В России в четверг, 15 декабря, отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В Москве активисты «Молодой гвардии Единой России» провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Андрее Стенине и возложили цветы. У здания медиагруппы на Зубовском бульваре также были установлены таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов. В акции приняли участие и три депутата Госдумы: вице-спикер Петр Толстой, замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко и зампред комитета по информационной политике Евгений Попов.
«Сегодня мы вспоминаем наших коллег-журналистов, которые отдали свою жизнь во время военных действий. Эта профессия вообще связана с риском – во имя того, чтобы мы с вами знали правду о том, что происходит», – заявил Толстой. «Работа на войне, с риском для жизни, знакома практически каждому журналисту. Я сам не понаслышке знаю, каково это. Поэтому сегодня для нас всех особенно важно отдать дань памяти погибшим журналистам», – подчеркнул он.
«Наши военкоры, находящиеся в зоне СВО, вносят неоценимый вклад в формирование общественного мнения в России о том, что происходит на Украине. Они стали совестью нашей армии, донося правду о том, что действительно происходит», – сказал парламентарий. «Происходящие сегодня исторические события определят нашу с вами жизнь на несколько десятилетий вперед. Идет борьба за возможность думать и говорить о том, о чем мы считаем нужным. И именно благодаря совестливой и самоотверженной работе военкоров ни у кого не останется шанса повернуть эти события вспять», – заявил Толстой.
«Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто сегодня почтил память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Важно помнить наших коллег и отдавать дань уважения их семьям», – заключил депутат.
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ВСУ повторно за четверг обстреляли Донецк снарядами НАТО
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ВСУ в четверг снова обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, что обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали во время утреннего обстрела центра Донецка, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Также сообщается о повреждении зданий яслей, поликлиники, восьми жилых домов и торгового центра.
Кроме того, в МЧС ДНР заявили, что из-под завалов жилого дома извлекли женщину, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
За 20 минут утром в пятницу вооруженные силы Украины выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Как сообщило в своем Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в направлении Красногоровка – Донецк (Кировский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, в направлении Нетайлово – Донецк (Куйбышевский район) выпущено сначала три снаряда того же калибра, затем еще четыре снаряда.
Позднее со стороны населенного пункта Красногоровка по Кировскому району Донецка было выпущено еще три снаряда калибра 155 мм.
Кроме того, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив пять снарядов натовского калибра.
Напомним, Донецк на этой неделе подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет.