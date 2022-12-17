ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Телеведущий назвал российских военкоров образцом журналистики мирового масштаба

Русская военная журналистика сегодня – это соединение всего самого героического, жертвенного, лучшего в человеке, это пример гражданского мужества. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Сергей Карнаухов. В четверг в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

«Я пристально наблюдаю за работой когорты наших военных журналистов и могу с гордостью сказать, что они стали образцом военной журналистики в масштабах всей планеты. При этом Александр Коц в промежутке между репортажами с поля боя находит возможность для помощи нуждающимся мирным жителям и раненым бойцам, привозя им лекарства и гуманитарную помощь. Или Александр Сладков, который помогает находить деньги на операции для детей. Примеров таких очень много», – считает телеведущий Сергей Карнаухов.

Помимо этого, военкоры добились такого авторитета, что теперь могут реально повлиять на политику в области обороны и безопасности, добавил телеведущий. «Поскольку они постоянно находятся на поле боя, им видны многие пробелы – где мы недосмотрели или где страна допустила ранее отставание. Об этом военные репортеры корректно и профессионально рассказывают, и к ним прислушиваются. Можно говорить о том, что русская военная журналистика – это уже не просто жанр, нет, это соединение всего самого героического, жертвенного, лучшего в человеке, это пример гражданского мужества», – считает Карнаухов.

Отдельного внимания заслуживают и украинские оппозиционные журналисты, которые рискуя жизнью перебрались в Россию, отметил политолог. «Они – тоже образец смелости и гордости. На территории нацистской Украины им приходилось работать в сложных условиях. Но эти журналисты просто не могут молчать. Это особенные люди, потому что они служат правде. А правда – ценность, благодаря таким корреспондентам, кристаллизуется в обществе, становится его основой», – заявил Карнаухов.

Примером обратного отношения к своей профессии служат журналисты, которые работают сейчас в подконтрольных Киеву редакциях. «Они представляют подлую позицию, защищают дух бандеровщины, но вслух такие журналисты не признаются в том, что работают на нацистов. Некоторые из них, к сожалению, продолжают пользоваться доверием у части русских людей, живущих на Украине», – отметил телеведущий.

Что касается работающих на Украине западных журналистов, то они тоже нарушают свой профессиональный кодекс, полагает Карнаухов. «Мир трусливо молчит, не замечая геноцида русского народа в Донбассе. Это стало возможным, потому что зарубежные репортеры, которые должны говорить правду, избегают этой темы. Они не понимают, что такое трусливое молчание для них самих плохо кончится. На наших глазах на Украине берет реванш фашизм того же самого разлива, который в 1939 году начал свое шествие по миру. В тот раз он чуть было не уничтожил нашу цивилизацию», – заявил телеведущий.

В России в четверг, 15 декабря, отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В Москве активисты «Молодой гвардии Единой России» провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Андрее Стенине и возложили цветы. У здания медиагруппы на Зубовском бульваре также были установлены таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов. В акции приняли участие и три депутата Госдумы: вице-спикер Петр Толстой, замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко и зампред комитета по информационной политике Евгений Попов.

«Сегодня мы вспоминаем наших коллег-журналистов, которые отдали свою жизнь во время военных действий. Эта профессия вообще связана с риском – во имя того, чтобы мы с вами знали правду о том, что происходит», – заявил Толстой. «Работа на войне, с риском для жизни, знакома практически каждому журналисту. Я сам не понаслышке знаю, каково это. Поэтому сегодня для нас всех особенно важно отдать дань памяти погибшим журналистам», – подчеркнул он.

«Наши военкоры, находящиеся в зоне СВО, вносят неоценимый вклад в формирование общественного мнения в России о том, что происходит на Украине. Они стали совестью нашей армии, донося правду о том, что действительно происходит», – сказал парламентарий. «Происходящие сегодня исторические события определят нашу с вами жизнь на несколько десятилетий вперед. Идет борьба за возможность думать и говорить о том, о чем мы считаем нужным. И именно благодаря совестливой и самоотверженной работе военкоров ни у кого не останется шанса повернуть эти события вспять», – заявил Толстой.

«Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто сегодня почтил память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Важно помнить наших коллег и отдавать дань уважения их семьям», – заключил депутат.

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