Банк России решил продлить ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России в данный момент не находит возможностей для системной либерализации валютных ограничений, может продлить после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в данный момент действуют ограничения, важные с точки зрения финансовой стабильности. Так, ограничения по наличной валюте действуют из-за прекращения ее ввоза, оно будет продлено, но возможно немного видоизменится», передает РИА «Новости».

Кроме того, Набиуллина отметила, что считает обсуждаемым вопрос повышения объема наличной иностранной валюты, который можно не декларировать при ввозе в Россию. Более того, ЦБ уже вносил этот вопрос на обсуждение с различными ведомствами.

«Пока касательно этого вопроса согласия нет. На наш взгляд, решение будет зависеть от позиции правительства», – заключила глава ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил актуальную задачу для ЕАЭС, связанную со снижением рисков во взаимной торговле иностранных валют и платежных систем.