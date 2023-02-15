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Евросоюз не исключил совместные закупки газа через долгосрочные контракты
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Европейский союз не стал исключать пункт совместных закупок газа, в том числе и через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
По его словам, он часто слышит о долгосрочных контрактах, поэтому есть готовность к этому, передает РИА «Новости».
Шефчович добавил, что есть идея выйти на глобальный рынок с закупкой газа до следующего сезона наполнения хранилищ энергоресурсом, речь идет о середине апреля.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что энергетические проблемы Евросоюза не закончились со снижением цен за газ, есть вероятность столкнуться с новым скачком цен.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Финны пожаловались на проникающих в страну россиян
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну в объезд
Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни.
Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка».
Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию.
В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме
Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме
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Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.
В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.
Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции против четырех российских банков
Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планирует ввести запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов, под ограничения попадут российский каучук и битум, а также банки, СМИ и 130 физических лиц, сообщает Politico.
По данным издания, под ограничения попадут грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы, также ЕС собирается отказаться от импорта российского каучука и битума, передает ТАСС.
Также ЕС может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, Евросоюз может внести в новый пакет антироссийских санкций судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, которую в Брюсселе подозревают в обходе рестрикций на экспорт нефти из России.
По данным издания, предложения о санкциях в отношении 130 физлиц и компаний внесли Польша, страны Балтии, Германия, Франция и другие. Предложено ввести санкции против российских высокопоставленных военных, чиновников новых территорий в составе РФ, журналистов, работающих в государственных СМИ, в том числе на телеканале RT. Также под санкциями могут оказаться компании и физлица в Мали и Иране, которые связаны с военными действиями на стороне России или ЧВК «Вагнер».
Страны ЕС хотят запретить россиянам занимать должности в советах директоров компаний критической инфраструктуры. Новый пакет предполагается обсудить в среду.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.
В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине.
Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.
Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.
Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности.
«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.
ЕС задумался о санкциях против ФНБ России
Bloomberg сообщило об изучении Евросоюзом возможности ввести санкции против ФНБ России
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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, следует из чернового варианта проекта ограничений.
Также рассматриваются санкции против Росбанка и банка «Тинькофф». Кроме того, планируется предписать банкам предоставлять данные об активах ЦБ России. Не указывается, какие банки могут получить подобное предписание.
Россиянам хотят запретить работать в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Еврокомиссия хочет усилить обязательства по отчетности о замороженных российских активах. Если физлицо не предоставит ЕС соответствующую информацию, его предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. евро, для компаний штраф составит до 10% годового оборота.
Напомним, минфин США запретил американским гражданам все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. Тем временем Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.
Американский журналист счел взрывы на «Северных потоках» глупым шагом США
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал глупым шагом со стороны США диверсии на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» стали глупым шагом со стороны США, так как подтолкнули Европу к развитию связей с Китаем, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш пояснил, что в результате действий США вырастет зависимость Европы от возобновляемых источников энергии, а Китай «достиг большого прогресса в этом направлении». Журналист указал, что канцлер Германии Олаф Шольц уже посетил Китай, готовится визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на War Nerd.
Действия США Херш счел «выстрелом в ногу», «поразительным уровнем глупости» американских властей и преступным деянием. Он предположил, что Вашингтон руководствовался не экономическими, а политическими причинами, так как «Байден хочет войны» и стремится показать, что «Россия ослабнет». «Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов», – заявил Херш.
По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс может использовать свою роль в инциденте с подрывом трубопроводов, чтобы получить в будущем место государственного секретаря США.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Европейского фонда мира
Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Стали известны подробности пожара на газопроводе в Ярославской области
Пожар на газопроводе в Ярославской области возник из-за разрыва в соединении береговой части и подводной
Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединении береговой части газопровода и подводной, которая находится в Волге, сообщили в экстренных службах.
В сообщении указывается, что повреждена резервная ветка, четыре других повреждений не получили. Поврежденная ветка не обеспечивает газоснабжение жителей. Как подчеркнули в экстренных службах, противоаварийная система сработала штатно. Факельное горение между задвижками прекратилось – горели остатки газа, передает РИА «Новости».
Напомним, разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортировка газа продолжается
Историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире
Замглавы Минобрнауки Могилевский: Украина оказалась в роли худшего примера неоколониального подхода к управлению страной
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Старые метрополии не хотят идти в ногу со временем и строить многополярный мир. Они цепляются за прошлое. Следствием этого стал глубокий кризис на Украине, к которой Запад относится как к колонии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Ранее в Москве на базе Российского исторического общества прошел круглый стол по теме борьбы с неоколониализмом.
«Политики и эксперты сходятся во мнении о том, что нынешняя Европа стала колониальным придатком США. Осмыслить это явление – важнейшая задача для современного гуманитарного дискурса», – сказал Константин Могилевский, член президиума Российского исторического общества и замминистра науки и высшего образования.
«Украина в этой системе, к сожалению, оказалась в роли худшего и трагичного примера неоколониального подхода к управлению страной. Об этом тяжело говорить, потому что речь идет о наших близких», – добавил Могилевский.
«С другой стороны, старые метрополии отказываются идти по пути становления многополярного мира и держатся за мир прошлого. Они – центры колониального уклада, которые цепляются за ресурсы и прибыль. Другие же страны, в отличие от стран Запада, борются за равноправие и справедливую систему международных отношений», – указал собеседник.
«Россия же стоит в авангарде борьбы против неоколониальной политики Запада и победит в ней. Мы решаем эту задачу действенными способами. К примеру, по линии Минобрнауки мы предоставляем возможность получать бесплатное высшее образование студентам с Кубы, увеличивая для них квоты и гранты. При этом не вытягиваем ресурсы и мозги из других стран. Мы даем гражданам других государств знания, чтобы по возвращении на родину они сами «вытаскивали» свои страны из-под колониального влияния США», – подчеркнул замминистра.
«Также Россия расширяет доступ для ученых всего мира к самым современным научным ресурсам. Для коллег из Африки, Азии и Латинской Америки будут доступны новый ускоритель NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Кольцово, имеющие громадное теоретическое и прикладное значение», – рассказал собеседник.
Также на заседании круглого стола выступил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества. По его словам, актуальность темы заседания обусловлена переходом мира из однополярного состояния к многополярному. «Все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с Соединенными Штатами Америки», – отметил он.
Глава СВР напомнил про богатую историю сотрудничества нашей страны с государствами Азии и Африки. «Сегодня многие из наших африканских и азиатских партнеров, а на самом деле и народы многих стран с надеждой смотрят на Россию, выступают в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве и принципах многополярности», – сказал глава СВР.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что США все чаще намекают на то, что для них однополярный или хотя бы биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил, что в данный момент появляются все новые сдвиги в развитии многополярного мира. В пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности.
В Швеции признались в неспособности ЕС оценить влияние антироссийских санкций
Евросоюз не знает, какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику, передает слова министра финансов Швеции Элизабет Свантессон издание Ruptly.
Она подчеркнула, что санкции имеют эффект, но какой именно Евросоюз не знает, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что по последнему прогнозу МВФ российский ВВП ощутил скромное падение в минувшем году и небольшой рост в нынешнем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
ЕС ввел динамический потолок цен на газ
Динамический потолок цен на газ начал действовать в ЕС с 15 февраля
С 15 февраля в ЕС вступают в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщают информационные агентства.
Механизм лимита цен будет запускаться, если в течение трех дней цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысит 180 евро за мегаватт-час и при этом окажется на 35 евро выше, чем средняя стоимость СПГ на мировом рынке. Если лимит задействуют, то под запретом окажутся сделки с ценой газа выше средней цены СПГ на мировом рынке плюс 35 евро, передает ТАСС.
Напомним, оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
В Швейцарии сочли неправомерной конфискацию частных активов России
Министерство юстиции и полиции Швейцарии заявило, что идея о конфискации частных российских активов противоречит конституции страны и действующему правовому порядку.
В заявлении ведомства отмечено, что рабочая группа под руководством Минюста и швейцарской полиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную конституцию и существующий правовой порядок, поэтому она невозможна по швейцарскому законодательству, передает ТАСС.
При этом власти заверили, что будут продолжать поддерживать Украину другими способами.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что вопрос о возможности конфискации государственных российских активов и валютных резервов Центробанка будет рассматриваться отдельно.
Согласно данным государственного секретариата экономики Швейцарии, всего Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (8,1 млрд долларов), а также 15 объектов недвижимости.
Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).
До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.