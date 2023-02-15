Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина

Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.

На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы.