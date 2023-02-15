В ВШЭ дали оценку политике импортозамещения

За последние 15 лет российское руководство, реализуя политику импортозамещения, сумело сократить долю импорта по многим позициям, в промышленном комплексе страны использование импорта не превышало в последние несколько лет 40%, заявили в ВШЭ.

В отдельных секторах отечественной экономики зависимость от импорта все еще остается критической. В условиях санкционного давления политика импортозамещения должна учитывать необходимость обеспечения технологического суверенитета при сохранении открытости экономики и переориентации на рынки дружественных стран, подчеркнули эксперты вуза, сообщается на сайте ВШЭ.

Высшая школа экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ подготовила аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». Авторы исследования определяют импортозамещение как «выращивание отечественных производств, способных полностью или частично заменить импортные товары отечественной продукцией со схожим функционалом, что сопровождается изменением товарной структуры импорта».

Мир пережил как минимум две глобальные волны, когда многие страны брали курс на отечественное: первая началась в 50-х годах прошлого века, а вторая – после кризиса 2008–2009 годов, отмечается в докладе. Первая волна была связана с преодолением послевоенных проблем, вторая – с процессами возвращения (решоринга, или бэкшоринга) производств в национальные экономики.

В России политика импортозамещения проводилась в советское время, а затем она вернулась в повестку с начала 2000-х годов. В числе антикризисных мер в 2009 году правительство ввело различные преференции производителям отдельных отраслей при госзакупках, приняло защитные меры таможенно-тарифной политики и т.д.

«Появление темы импортозамещения в повестке государства часто связывают с ухудшением геополитической обстановки в 2014-2015 годах, вылившимся во введение режима санкций и контрсанкций. Многие также полагают, что импортозамещение – это российское ноу-хау. Оба этих мнения ошибочны. Целый ряд стран проводил политику импортозамещения, а в России она де-факто стартовала после глобальной «великой рецессии», – сказал директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, руководитель авторской группы исследования Юрий Симачев.

В 2015-2016 годах начали реализовываться как минимум два десятка планов мероприятий по импортозамещению, были определены перечни продуктов и технологий, которые надлежит заменить российскими аналогами. На реализацию этих отраслевых планов был переориентирован ряд ранее применявшихся инструментов господдержки, в том числе механизм субсидирования процентных ставок по кредитам.

«Импорт не является негативным фактором. Экономическое развитие, как правило, тесно связано с интеграцией в мирохозяйственные связи», – пояснил Симачев. В целом, по данным исследования, промышленный комплекс России зависит от импорта менее чем на 40%, что примерно в два раза ниже, чем в таких странах, как Венгрия, Словакия, Словения, странах Прибалтики. В Германии импорт составляет около 50%, а в США и Индии сопоставим с российским.