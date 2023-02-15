Грузия проиграла арбитражи «Интер РАО «ЕЭС» В Тбилиси отказались подчиняться «шантажу» европарламентариев 15 февраля 2023, 13:12 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Депутат парламента от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что страна не будет подчиняться шантажу европейских парламентариев, которые связывают продолжение европейского курса Тбилиси с освобождением из заключения гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающий шестилетний срок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Было бы стыдно жить в такой Грузии, которая подчинялась бы шантажу и угрозам европарламентариев», – сказал он в связи с принимаемой в ЕП в среду резолюцией в поддержку Саакашвили. Комментируя заявление европарламентария Андрюса Кубилиуса о том, что Грузия не получит статус кандидата в ЕС, если «не будет играть по нашим правилам», грузинский депутат сказал, что «угрозы от потерявших авторитет и замешанных в коррупции европейских парламентариев не должны восприниматься всерьез». «Они (европарламентарии) должны понять, что Грузия – это государство, которое живет по закону!», – сказал Ираклий Заркуа. «Мы строим государство, которое подчиняется верховенству закона и стремимся именно в такую Европу», – подчеркнул грузинский политик. Он напомнил, что несколько европарламентариев уже задержаны по обвинениям в коррупции и не исключил продолжение арестов. Грузинский депутат заявил, что «с Грузией пытаются говорить языком ультиматумов». «Те, кто отождествляют европейскую интеграцию Грузии с одним криминалом (Саакашвили), не являются нашими друзьями, они – обычные проплаченные лоббисты», – отметил он. NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео 14 февраля 2023, 21:23

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео. На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету. Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов. Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля. Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем. Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву 14 февраля 2023, 19:56

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщил генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан. По его словам, хоккеист будет отсутствовать из-за необходимости заняться семейными делами и здоровьем близкого человека, передает ТАСС. Речь идет про отца хоккеиста, который находится в Москве, Напомним, 37-летний Овечки был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка в 54 матчах. Овечкин в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ находится на втором месте. Новости СМИ2 В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16 14 февраля 2023, 19:07

Фото: US Air Force/Cover Images/Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС. Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен. Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца. Киевские боевики расстреляли направлявшихся в Угледар медиков Киевские боевики расстреляли направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых группу медиков 15 февраля 2023, 11:01

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Текст: Александра Юдина

ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок, несмотря на опознавательные знаки медслужбы, передает ТАСС. Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области. В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Новости СМИ2 Киев начал эвакуацию из Часового Яра Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра 15 февраля 2023, 09:50

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в госучреждениях и предприятиях Часового Яра объявлена эвакуация, всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части, передает ТАСС. Марочко добавил, что население также покидает город. Ранее Марочко рассказал, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся иностранные наемники. Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации 14 февраля 2023, 14:53 Текст: Елизавета Шишкова

Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрация президента Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов. «У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, передает РИА «Новости». «Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – добавил Кириенко. Новости СМИ2 WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому 14 февраля 2023, 18:14

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ольга Иванова

Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal. Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС. Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе. Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта. Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери. Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков» Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах 15 февраля 2023, 03:28

Фото: кадр из видео Expressen/Reuters

Текст: Антон Антонов

Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung. По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным». Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции. При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать». Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать». «Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист. Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод». По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить». Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он. Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины 14 февраля 2023, 16:56

Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию. В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны. Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины». В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала». К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий. Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий». Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации». В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС. Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске. Нидерланды передумали передавать Украине танки Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине 15 февраля 2023, 01:21

Фото: Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ. Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС. Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4. Новости СМИ2 Финны пожаловались на проникающих в страну россиян Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну в объезд 14 февраля 2023, 19:39

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни. Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка». Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию. В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне. Журова объяснила причины нападения украинских футболистов на россиян Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала драку российских и украинских футболистов в Турции 14 февраля 2023, 17:11

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Татьяна Косолапова

Украинские спортсмены часто провоцируют российских на конфликт. Это уже известно организаторам соревнований, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя драку между российскими и украинскими футболистами в Турции. В одной из турецких гостиниц произошла драка между спортсменами футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная». Уточняется, что конфликт зародился из-за того, что представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского клуба и попросили спеть гимн Украины, россиянин отказался. Время спустя несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили его, позже к драке присоединились другие члены российского клуба. «Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики как всегда кулаками. Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации», – говорит Журова. Она подчеркивает, что именно по этой причине организаторы соревнований зачастую не хотят приглашать ни россиян, ни украинцев. «Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет», – объясняет депутат. По ее словам, с одной стороны, в таких конфликтах спортсмены хотят защитить честь и достоинство своей нации и страны в целом. С другой – все эти конфликты провоцируются нарочно, чтобы весь мир видел, что «русские опять где-то как-то не так себя повели» и их «опасно куда-то звать, поскольку происходят такие стычки». «В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – заключила Журова. Ранее группа украинцев в Афинах затеяла драку с россиянами, которые в ответ на «Слава Украине» крикнули «Слава России». Россиянка попыталась разнять конфликтующих, но ее ударили кастетом или иным железным предметом по лицу. Новости СМИ2 ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом Марочко: ВСУ создают эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении 15 февраля 2023, 08:15

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины возводятся под Красным Лиманом, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова, передает ТАСС. Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств. Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил ранее, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском. Пуговка из «Папиных дочек» вернулась в Россию ради съемок в продолжении сериала Пуговка Катя Старшова вернулась в Россию для съемок «Папиных дочек» 14 февраля 2023, 20:33

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Уехавшая в Великобританию Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова вернулась в Россию для съемок продолжения сериала. В планах Екатерины Старшовой был переезд в Великобританию на ПМЖ. По ее словам, она решила вспомнить детство и приехать в Россию, чтобы принять участие в «новом эксперименте». Актриса рассказала, что в новом сезоне ее героини Пуговки будет немного, она станет отсылкой к старым сезонам, передает «СтарХит». На площадке актриса встретила старшего коллегу, партнера по площадке Александра Олешко по прозвищу Аллигатор. Он рассказал, что Катя буквально выросла у него на руках, поэтому считает ее почти родной. Увы, после съемок они не общались, увиделись лишь в 2022 году. По словам Олешко, Старшова уже состоявшийся человек, и ему очень понравилось, как она общалась с залом на встрече со зрителями. Екатерина Старшова получает образования в сфере фармацевтики, а также выступает в ледовых шоу. Она стала чемпионкой мира среди балетов на льду, также выступала во множестве образов, в том числе Снежной Королевы. Напомним, создатели проекта «Папины дочки» заявили о возобновлении съемок сериала, премьеру новых серий покажут в следующем году. Новый сюжет «Папиных дочек» будет строиться вокруг Веника, которого бросили с четырьмя детьми на руках. Вместе с Лизой Арзамасовой в сериале снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова, Ольга Волкова и Дарья Мельникова. Новости СМИ2 Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России 14 февраля 2023, 14:55 Текст: Ольга Иванова

Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали России подарок, о котором она и не просила, заявил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер. В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости». Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – России не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней. Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.