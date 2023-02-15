Эксперт оценил результаты встреч Путина с лидерами думских фракций

Политолог Асафов: Встречи Путина с лидерами думских фракции говорят об устойчивости партийной системы России

Консолидация парламента по ключевым государственным вопросам и открытая дискуссия в отдельных аспектах – это свидетельство устойчивости российской партийной системы. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Александр Асафов, комментируя встречи президента с лидерами думских фракций.

«Как мне кажется, сейчас любые мероприятия, затрагивающие повестку парламента, связанны с оглашением президентского послания Федеральному собранию, которое намечено на 21 февраля. Встреча с лидерами парламентских фракций – не исключение», – рассказал политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Кроме того, в нашей стране сложилась устойчивая партийная система. Она, конечно, критикуется, в том числе непарламентской оппозицией. Но в целом, институт представительства избирателей сложился. Поэтому президент ведет широкий диалог с руководителями фракций», – отметил он.

«В ходе встреч речь шла и о политических и социальных вопросах. И, несмотря на межпартийные противоречия в идеологии и экономике, в вопросах внешних вызовов и защиты суверенитета партии показывают единство», – полагает собеседник.

«Это же касается консенсуса по другим ключевым вопросам: поддержки СВО и на Украине и оказания помощи новым регионам страны. Кроме того, все партии приняли участие в помощи мобилизованным и их семьям. Ряд депутатов и вовсе отправились на фронт», – отметил Асафов.

«Тем самым партийная система показывает, что она устойчива и готова к вызовам. И дискуссии между ними – это естественно для развития нормального политического процесса в стране», – резюмировал политолог.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами парламентских фракций. Во вторник российский лидер встретился с руководителем фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым.

В понедельник глава государства пообщался с лидером фракции Либерально-демократической партии Российской Федерации в Госдуме Леонидом Слуцким и руководителем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме Геннадием Зюгановым. Ожидается, что до конца недели президент проведет встречи с другими руководителями парламентских фракций.

Как отметил политолог Борис Якеменко в своем Telegram-канале, в своем послании президент обозначит стратегию движения России на ближайшие годы. По его словам, ни одно из предшествующих выступлений не приходилось на столь сложный период в жизни страны, поэтому его внимательно будут слушать не только в России, но и в мире.

«Сегодня все политические партии едины в том, что видят в президенте национального лидера, потому что президент слышит всех, не делит граждан по политическим предпочтениям и является главой всей страны. Поэтому президент встречается с главами партий – ему важно выстроить доверительный и эффективный диалог между главой государства и всеми политическими силами. Внутренняя политика президента направлена не только на консолидацию общества и всех политических сил, но и на примирение всех исторических периодов России», – заявил политолог.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава государства обратится к парламенту с посланием 21 февраля.