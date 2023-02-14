Власти решили изменить принципы подготовки муниципальных чиновников

Региональных управленцев будут готовить в РАНХиГС, мастерской управления «Сенеж» и центре знаний «Машук»

Муниципалитеты – одна из основ вертикали власти, для которой необходимо готовить кадры так же, как и для госучреждений федерального уровня. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Во вторник в Москве прошел форум «Муниципальный диалог», объединивший более 100 тыс. участников из всех 89 регионов России.

«Ближе всего к людям находится муниципальная власть, поэтому она может быстрее реагировать на вызовы времени. Кроме того, жители муниципалитетов судят о работе всей вертикали власти по тому, насколько быстро удовлетворяются их запросы на местном уровне», – заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии форума «Муниципальный диалог».

По словам Кириенко, подготовка муниципальных кадров должна быть выстроена по примеру подготовки резерва для регионального и федерального уровней. Для этого могут быть задействованы РАНХиГС, мастерская управления «Сенеж» и центр знаний «Машук». В этих же целях Кириенко предложил учредить премию «Служение». Она будет направлена на поддержку лучших руководителей, проектов и практик муниципального уровня.

Отдельно Кириенко подчеркнул важность диалога между главами муниципалитетов и их коллегами из новых регионов России. «Им сейчас нужно не догонять другие территории в развитии, повторяя их ошибки, а перенимать лучший опыт, который накоплен руководителями местного самоуправления со всей России», – подчеркнул он.

«Сегодня перед нами действительно стоит задача разработать законодательную базу для новых регионов и интегрировать их в правовое пространство России, в том числе применяя опыт Крыма. Поэтому в будущем мы отправимся в новые регионы страны, чтобы презентовать там лучшие практики местного самоуправления», – рассказала газете ВЗГЛЯД Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Для других регионов развитие муниципалитетов также актуально. Один из вариантов решения задачи – ставка на туризм, считает глава Кирилловского района Вологодской области Андрей Тюляндин. Он напомнил, что местная деревня Ферапонтово стала самым маленьким населенным пунктом России, выигравшим конкурс малых городов и исторических поселений. «Конечно, большую фору нам дает памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтов-Белозерский монастырь. Но и в других регионах есть «изюминки», которые надо реконструировать и выводить на туристический рынок», – отметил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается Николай Золотников, глава Ярославского района Ярославской области. По его словам, города Углич, Переславль, Рыбинск уже стали брендами. И такие бренды можно создать в каждом регионе России. «Также мы с коллегами обсудили идею пересмотра долей распределения местных налогов между муниципалитетами и региональным центром», – сообщил он. Обсуждался и другой инструмент развития – децентрализация в пределах региона. «К примеру, мы развиваем поселения под Ярославлем, где гостей и отдыхающих порой больше, чем местных жителей. И все от этого выигрывают», – уточнил Золотников.

Мероприятие, которое провела Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), объединило около 100 тыс. представителей муниципалитетов из всех 89 регионов России. Собравшиеся в Москве делегаты в ходе форума делились опытом развития территорий, составляли законодательные инициативы. В диалоге также приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и профильные эксперты.

Кроме того, во вторник на сайте ВАРМСУ стартовал проект «Муниципальный диалог: инициативное развитие местного самоуправления». Там проводится сбор идей по развитию от муниципалитетов, которые затем будут обобщены, а лучшие – реализованы на федеральном уровне.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований пришли к выводу: малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Эксперты выясняли, что сделать, чтобы малые населенные не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей.