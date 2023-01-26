Малые города России укрепят каркас государства

Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей?

В России есть 800 малых городов, в которых проживает 15% населения страны. Причем 40% этих городов расположены в центральной части РФ. И одним из стимулов для их развития может стать конкуренция с мегаполисами, считает директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Об этом он заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Дискуссии о будущем. Малые города России». Поводом для дискуссии послужила статья губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в «Российской газете» под названием «Малые города России: размышляя о будущем».

По мнению экспертов, малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах. «Эти хранилища сейчас нужно приоткрыть. Сегодня для страны это особо актуально и нужно», – уточнил замруководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

«Задачи малых городов – не только сохранять нашу культурную идентичность и локальный колорит, но и удерживать территорию. Они имеют для нашей страны геостратегическое значение. Нам нужно укреплять каркас государства с их помощью», – подчеркнул председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин заметил: его регион, по сути, состоит из малых городов. Поэтому власти использовали и успешно реализуют несколько ноу-хау для развития небольших населенных пунктов. Одно из них – активное сотрудничество между ними, то есть коллаборация.

«Наша область поделена на четыре кластера. В каждом есть «главный» город – Боровичи, Старая Русса, Новгород и Валдай. У них есть города-партнеры. Где-то мы развиваем медицину, где-то – туризм. Смотрим, как сделать общие маршруты, как создать образовательный обмен, использовав сильные стороны каждого города», – пояснил он.

Помимо этого, региональная власть направляет 80% налогов с малого бизнеса – а это около 1 млрд рублей – в муниципалитеты. В ближайшие два года этот показатель планируют довести до 100%.

«Также мы развиваем систему среднего профессионального образования (СПО) – возрождаем или строим заново колледжи в малых городах, создаем там общежития. Нам важно, чтобы все дети из деревень могли получить хорошее образование в головном городе каждого из кластеров, причем в привязке к местной промышленности.

Колледжи, техникумы и прикладное образование – это точка роста для малых городов», –

сказал глава региона.

Еще одной точкой роста является туризм. Об этом заявил Александр Мудров, глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

«Через наш округ проходит чуть ли не половина всего туристического потока области. В прошлом году в город приехало более 700 тыс. человек. Что такое Городец в сознании людей? Это роспись, пряник, музейный квартал, деревянная резьба, Александр Невский, который закончил свой земной путь именно там. Вокруг этих сюжетов мы и строим туристическую привлекательность», – сообщил он.

Также для экономики малых городов важен агросектор. Поэтому в селах Городецкого округа создаются высококвалифицированные рабочие места в сельском хозяйстве.

Однако это частные примеры. Россия же остро нуждается в системной коллаборации малых городов, находящихся в двухчасовой транспортной доступности друг от друга. Это позволит уйти от монопрофильности каждого населенного пункта.

«Транспортная доступность позволяет городам «обмениваться» услугами. Допустим, в одном населенном пункте лучше развита медицина. В другом – досуговый сервис. В третьем – производство», – сказал Михайленко. Также важно развивать творческие индустрии и локальные креативные пространства, которые привлекают к себе молодежь.

Порой бывает так, что люди покидают малые города из-за неразвитой индустрии развлечений.

«Людям не хватает чего-то для души. У нас в муниципалитете, например, мало кто говорит о нехватке работы. Например, в Заволжье интенсивно развивается промышленность. Но молодежи интересно ехать туда, где веселее, где музыка», –

считает Мудров.

Помимо этого, в России необходимо не просто развивать систему среднего профессионального образования, но и заниматься профориентацией школьников. «У нас есть прекрасная традиция проводить в одном из колхозов праздник Первого снопа, участниками которого являются дошкольники. Поэтому профориентацию, возможно, стоит начинать уже с малого возраста», – считает он.

Эксперты также напомнили о подписании президентом указа о внесении изменений в Основы государственной культурной политики. «Там вводится понятие культурного суверенитета как фактора, позволяющего народу формировать идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния. Думаю, малые города могли бы стать теми территориями, где будет тестироваться эта обновленная модель культурной политики», – полагает Сетов.

«Я сторонник идеи о переносе ряда регулирующих органов и офисов как минимум госкомпаний в регионы. Я бы сам уехал, не задумываясь. Есть в этом особый шарм», – заметил эксперт.

Вместе с тем малые города могут привлечь людей более дешевым арендным жильем и сельской ипотекой, которую также следует совершенствовать вместе с индивидуальным жилищным строительством.

Также, по мнению участников дискуссии, имеет смысл освободить от налогообложения местные объекты культурного наследия, чтобы привлечь инвесторов к их использованию.

«Промыслы, ремесла – здесь тоже есть, над чем подумать. Это фабрики нашей национальной идентичности. Их нужно развивать не только на уровне традиционных промыслов, но и на уровне креативных индустрий», – уверен Максимов.

Параллельно с этим необходимо проработать вопрос увеличения налоговой базы в малых городах, отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«Еще одно важное предложение – сохранение в малых городах налогов, полученных от торговых сетей. Мы наблюдали в регионах, как торговые сети давили, душили, уничтожали малые предприятия. Кто еще остался – находятся в неравном положении. Они оставляют налоги в своих муниципалитетах. А торговые сети отправляют деньги в регионы, где у них расположены центральные офисы», – добавил он, указав на несправедливость такой практики.

«В целом нам нужно сделать все, чтобы малые города перестали быть демографическим инкубатором для мегаполисов», – заметил политолог.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским одобрил идею создания в регионе центра исследований проблематики малых городов. Губернатор доложил, что такой проект создается в городе Шуе. Путин подчеркнул, что тема малых городов требует внимания. Он также согласился с губернатором в том, что «не все хотят жить в мегаполисе».