Малые города России укрепят каркас государства

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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Малые города России укрепят каркас государства

    		    26 января 2023, 20:55
    Фото: vk.com/public_admrussa
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей?

    В России есть 800 малых городов, в которых проживает 15% населения страны. Причем 40% этих городов расположены в центральной части РФ. И одним из стимулов для их развития может стать конкуренция с мегаполисами, считает директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

    Об этом он заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Дискуссии о будущем. Малые города России». Поводом для дискуссии послужила статья губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в «Российской газете» под названием «Малые города России: размышляя о будущем».

    По мнению экспертов, малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах. «Эти хранилища сейчас нужно приоткрыть. Сегодня для страны это особо актуально и нужно», – уточнил замруководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

    «Задачи малых городов – не только сохранять нашу культурную идентичность и локальный колорит, но и удерживать территорию. Они имеют для нашей страны геостратегическое значение. Нам нужно укреплять каркас государства с их помощью», – подчеркнул председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

    В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин заметил: его регион, по сути, состоит из малых городов. Поэтому власти использовали и успешно реализуют несколько ноу-хау для развития небольших населенных пунктов. Одно из них – активное сотрудничество между ними, то есть коллаборация.

    «Наша область поделена на четыре кластера. В каждом есть «главный» город – Боровичи, Старая Русса, Новгород и Валдай. У них есть города-партнеры. Где-то мы развиваем медицину, где-то – туризм. Смотрим, как сделать общие маршруты, как создать образовательный обмен, использовав сильные стороны каждого города», – пояснил он.

    Помимо этого, региональная власть направляет 80% налогов с малого бизнеса – а это около 1 млрд рублей – в муниципалитеты. В ближайшие два года этот показатель планируют довести до 100%.

    «Также мы развиваем систему среднего профессионального образования (СПО) – возрождаем или строим заново колледжи в малых городах, создаем там общежития. Нам важно, чтобы все дети из деревень могли получить хорошее образование в головном городе каждого из кластеров, причем в привязке к местной промышленности.

    Колледжи, техникумы и прикладное образование – это точка роста для малых городов», –

    сказал глава региона.

    Еще одной точкой роста является туризм. Об этом заявил Александр Мудров, глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

    «Через наш округ проходит чуть ли не половина всего туристического потока области. В прошлом году в город приехало более 700 тыс. человек. Что такое Городец в сознании людей? Это роспись, пряник, музейный квартал, деревянная резьба, Александр Невский, который закончил свой земной путь именно там. Вокруг этих сюжетов мы и строим туристическую привлекательность», – сообщил он.

    Также для экономики малых городов важен агросектор. Поэтому в селах Городецкого округа создаются высококвалифицированные рабочие места в сельском хозяйстве.  

    Однако это частные примеры. Россия же остро нуждается в системной коллаборации малых городов, находящихся в двухчасовой транспортной доступности друг от друга. Это позволит уйти от монопрофильности каждого населенного пункта.

    «Транспортная доступность позволяет городам «обмениваться» услугами. Допустим, в одном населенном пункте лучше развита медицина. В другом – досуговый сервис. В третьем – производство», – сказал Михайленко. Также важно развивать творческие индустрии и локальные креативные пространства, которые привлекают к себе молодежь.    

    Порой бывает так, что люди покидают малые города из-за неразвитой индустрии развлечений.

    «Людям не хватает чего-то для души. У нас в муниципалитете, например, мало кто говорит о нехватке работы. Например, в Заволжье интенсивно развивается промышленность. Но молодежи интересно ехать туда, где веселее, где музыка», –

    считает Мудров.

    Помимо этого, в России необходимо не просто развивать систему среднего профессионального образования, но и заниматься профориентацией школьников. «У нас есть прекрасная традиция проводить в одном из колхозов праздник Первого снопа, участниками которого являются дошкольники. Поэтому профориентацию, возможно, стоит начинать уже с малого возраста», – считает он.

    Эксперты также напомнили о подписании президентом указа о внесении изменений в Основы государственной культурной политики. «Там вводится понятие культурного суверенитета как фактора, позволяющего народу формировать идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния. Думаю, малые города могли бы стать теми территориями, где будет тестироваться эта обновленная модель культурной политики», – полагает Сетов.

    «Я сторонник идеи о переносе ряда регулирующих органов и офисов как минимум госкомпаний в регионы. Я бы сам уехал, не задумываясь. Есть в этом особый шарм», – заметил эксперт.

    Вместе с тем малые города могут привлечь людей более дешевым арендным жильем и сельской ипотекой, которую также следует совершенствовать вместе с индивидуальным жилищным строительством.

    Также, по мнению участников дискуссии, имеет смысл освободить от налогообложения местные объекты культурного наследия, чтобы привлечь инвесторов к их использованию.

    «Промыслы, ремесла – здесь тоже есть, над чем подумать. Это фабрики нашей национальной идентичности. Их нужно развивать не только на уровне традиционных промыслов, но и на уровне креативных индустрий», – уверен Максимов.

    Параллельно с этим необходимо проработать вопрос увеличения налоговой базы в малых городах, отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

    «Еще одно важное предложение – сохранение в малых городах налогов, полученных от торговых сетей. Мы наблюдали в регионах, как торговые сети давили, душили, уничтожали малые предприятия. Кто еще остался – находятся в неравном положении. Они оставляют налоги в своих муниципалитетах. А торговые сети отправляют деньги в регионы, где у них расположены центральные офисы», – добавил он, указав на несправедливость такой практики.  

    «В целом нам нужно сделать все, чтобы малые города перестали быть демографическим инкубатором для мегаполисов», – заметил политолог.

    Напомним, в прошлом году Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским одобрил идею создания в регионе центра исследований проблематики малых городов. Губернатор доложил, что такой проект создается в городе Шуе. Путин подчеркнул, что тема малых городов требует внимания. Он также согласился с губернатором в том, что «не все хотят жить в мегаполисе».
     
     
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