Кириенко предложил создать премию для поддержки лучших муниципальных проектов

В России нужно создать премию «Служение», которая будет поддерживать лучшие муниципальные проекты и кадры, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Очень важная вещь – престиж работы на государственной службе. Важно, чтобы лучшие практики, которые создаются сегодня в муниципалитетах по всех нашей стране, быстро становились достоянием всей страны, чтобы они могли максимально быстро передаваться друг другу. Говорили вместе с руководством Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления о том, что было бы правильно учредить премию – такую премию служения для поддержки лучших руководителей муниципального уровня, лучших проектов, лучших практик муниципального уровня», – цитирует Кириенко ТАСС.

Он отметил, что президент Владимир Путин также уделяет особое внимание роли и значению муниципальной службы. «Когда обсуждали, как должна называться премия для лучших работников и лучших проектов муниципальной сферы, появилось название «Служение». Потому что, конечно, госслужба – от слова «служение», но муниципальная служба – в первую очередь», – отметил он.

Также Кириенко призвал выстроить систему подготовки кадров муниципального уровня, передает РИА «Новости».

«Так же, как у нас сейчас выстроена система подготовки резерва для регионального и федерального уровня, как выстроена целая школа подготовки руководителей регионального уровня, такая же работа должна быть развернута и по подготовке кадров на муниципальный уровень. И центр образования «Машук», мастерская управления «Сенеж» и РАНХиГС представляют для этого все необходимые возможности», – сказал он.

Марафон «Муниципальный диалог» стартовал в Москве, он объединит представителей 89 субъектов, более 19 тыс. муниципальных образований России. К трансляции мероприятия подключилось около 100 тыс. человек.