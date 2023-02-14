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В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ близ Артемовска
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ около Артемовска
Наступающие около Артемовска в ДНР ВС России зафиксировали множество случаев панического бегства бойцов ВСУ с позиций близ города, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, было отмечено самовольное оставление позиций боевиками ВСУ благодаря успешному наступлению штурмовыми подразделениями России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники» – на огневых рубежах бойцы оставляют вооружение и военную технику.
Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме
Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме
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Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.
В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.
Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
«Адмирал Горшков» с символами СВО прибыл в Кейптаун
Фрегат «Адмирал Горшков» с символами специальной военной операции России на Украине прибыл в Кейптаун
Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун, сообщило местное Генеральное консульство России.
Корабль направляется в Дурбан, где должен принять участие в совместных военно-морских учениях России, ЮАР и Китая. Учения состоятся 17–27 февраля, сообщает генконсульство в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, на ограждениях дымоходов корабля изображены литеры «V» и «Z».
На прошлой неделе «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. В конце января он провел учения с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования.
NYT увидела признаки подготовки возможного вывода ВСУ из Артемовска
NYT сочла запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск признаком подготовки возможного вывода ВСУ из города
Решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города, пишут СМИ.
Как пишет New York Times, такой шаг Киева свидетельствует, что ВСУ не в состоянии гарантировать «безопасность» даже тех районов Артемовска, которые в течение месяцев «считались относительно безопасными». По словам украинского полковника Сергея Череватого, в городе сложилась критическая ситуация, хотя переломный момент не наступил, передает ТАСС.
Напомним, российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск Южной группировки войск освободили пригород Артемовска Красную Гору в ДНР. Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части Артемовска.
Военный эксперт оценил данные разведки Норвегии о кораблях СФ РФ с ядерным оружием в море
Василий Кашин: Россия изменила свою политику в отношении ядерного оружия
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Выход в море российских кораблей с тактическим ядерным оружием еще не говорит о том, что оно будет применено. Вместе с тем это серьезный сигнал об изменении нашей политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Василий Кашин, комментируя данные норвежской разведки о том, что корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием.
«Если данные норвежской разведки подтвердятся, то это очень крупное изменение ситуации. После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось как ядерного оружия флота, так и ВВС и сухопутных войск», – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту может означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом. Наиболее важные последствия этого шага касаются возможных действий России в отношении тактического ядерного оружия ВВС и сухопутных войск, которое может быть развернуто в Европе. Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия», – отметил собеседник.
Рассуждая о том, почему сообщила об этом именно разведка Норвегии, Кашин отметил, что «норвежская военная разведка играет важную роль в наблюдении за объектами Северного флота». «Для этого она располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль «Марьята» и разведывательную авиацию», – добавил он.
«Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны, с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта», – рассуждает эксперт.
«Что касается конкретных видов оружия, о которых может идти речь, то это могут быть, например, ядерные варианты тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на атомных подводных лодках проекта 949А или крейсере «Петр Великий». Существовал и ядерный вариант противокорабельной ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», которым оснащен крейсер «Маршал Устинов», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем речь может идти и о выходе на сцену ядерных модификаций уже новых российских комплексов, например, «Калибров». Также могут быть и какие-то более специфические образцы, вроде торпед или глубинных бомб, хотя это кажется наименее вероятным», – добавил он.
Отвечая на вопрос, могут ли Штаты ответить зеркально и оснастить свои корабли тактическим ядерным оружием, Кашин отметил, что «американцы в начале 2010-х списали ядерные версии крылатых ракет «Томагавк». При Трампе было принято решение о возрождении арсенала ядерных крылатых ракет морского базирования, но в 2022 году его отменили. Вместо этого в 2020 году было развернуто некоторое количество баллистических ракет Trident II с маломощными боеголовками W76-2 на борту атомных ракетных подводных лодок», – рассказал эксперт.
«Такие ракеты призваны заменить тактическое ядерное оружие, хотя, строго говоря, в силу дальности таковым не являются. Тем не менее именно их американцы рассматривают в качестве противовеса российскому тактическому ядерному оружию, и они уже развернуты. От специализированных видов ядерного оружия вроде ядерных глубинных бомб и ядерных противолодочных ракет SUBROC американцы избавились еще к концу холодной войны, а от ядерных торпед Mk44 – в 1970-е», – заключил он.
Ранее Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием. Отмечается, что тактическое ядерное оружие на кораблях СФ появилось впервые за 30 лет.
В докладе также говорится о том, что после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла» и это, по мнению норвежской разведки, представляет серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО.
В российском МИД в свою очередь напоминали, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не хочет следовать такому примеру Запада.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сообщал, что США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду.
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Столтенберг анонсировал переговоры в НАТО о поставках самолетов Киеву
Главы военных ведомств Североатлантического альянса намерены обсудить возможность поставок киевскому режиму самолетов, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Отправка самолетов НАТО с пилотами для обеспечения бесполетной зоны станет вовлечением блока в конфликт, но поставки самолетов киевским властям «не сделают НАТО» участником конфликта, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
В ходе встречи министры обороны стран альянса обсудят этот вопрос, но на это потребуется много времени, а Киев нуждается в срочных поставках. Потому необходимо быть уверенными в выполнении сторонами взятых на себя обязательств, заключил генсек.
Сама встреча пройдет в Брюсселе 14–15 февраля.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что киевская делегация направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.
Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Европейского фонда мира
Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
НАТО начало готовиться к участию в нескольких конфликтах одновременно
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Страны Североатлантического альянса начали разрабатывать план возможного одновременного участия в нескольких конфликтах, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, секретное руководство будет включать в себя возможные планы действий в случае участия стран НАТО в конфликтах с несколькими странами одновременно. Его подпишут министры обороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе 14–15 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Уточняется, что НАТО рассмотрят вероятные позиции в столкновениях «за пределами зоны ответственности» альянса.
По информации агентства, в документ войдут требования к военным инвестициям союзников. Так, странам – участницам НАТО предложат перенаправить их бронетанковые войска, противовоздушную и противоракетную оборону.
Высокопоставленный источник в НАТО в свою очередь заявил, что на встрече также обсудят рост инвестиций в цифровую модернизацию стран.
Как отмечает издание, после согласования всех положений командование НАТО разработает более подробные требования под каждого члена альянса.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину.
Историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире
Замглавы Минобрнауки Могилевский: Украина оказалась в роли худшего примера неоколониального подхода к управлению страной
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Старые метрополии не хотят идти в ногу со временем и строить многополярный мир. Они цепляются за прошлое. Следствием этого стал глубокий кризис на Украине, к которой Запад относится как к колонии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Ранее в Москве на базе Российского исторического общества прошел круглый стол по теме борьбы с неоколониализмом.
«Политики и эксперты сходятся во мнении о том, что нынешняя Европа стала колониальным придатком США. Осмыслить это явление – важнейшая задача для современного гуманитарного дискурса», – сказал Константин Могилевский, член президиума Российского исторического общества и замминистра науки и высшего образования.
«Украина в этой системе, к сожалению, оказалась в роли худшего и трагичного примера неоколониального подхода к управлению страной. Об этом тяжело говорить, потому что речь идет о наших близких», – добавил Могилевский.
«С другой стороны, старые метрополии отказываются идти по пути становления многополярного мира и держатся за мир прошлого. Они – центры колониального уклада, которые цепляются за ресурсы и прибыль. Другие же страны, в отличие от стран Запада, борются за равноправие и справедливую систему международных отношений», – указал собеседник.
«Россия же стоит в авангарде борьбы против неоколониальной политики Запада и победит в ней. Мы решаем эту задачу действенными способами. К примеру, по линии Минобрнауки мы предоставляем возможность получать бесплатное высшее образование студентам с Кубы, увеличивая для них квоты и гранты. При этом не вытягиваем ресурсы и мозги из других стран. Мы даем гражданам других государств знания, чтобы по возвращении на родину они сами «вытаскивали» свои страны из-под колониального влияния США», – подчеркнул замминистра.
«Также Россия расширяет доступ для ученых всего мира к самым современным научным ресурсам. Для коллег из Африки, Азии и Латинской Америки будут доступны новый ускоритель NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Кольцово, имеющие громадное теоретическое и прикладное значение», – рассказал собеседник.
Также на заседании круглого стола выступил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества. По его словам, актуальность темы заседания обусловлена переходом мира из однополярного состояния к многополярному. «Все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с Соединенными Штатами Америки», – отметил он.
Глава СВР напомнил про богатую историю сотрудничества нашей страны с государствами Азии и Африки. «Сегодня многие из наших африканских и азиатских партнеров, а на самом деле и народы многих стран с надеждой смотрят на Россию, выступают в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве и принципах многополярности», – сказал глава СВР.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что США все чаще намекают на то, что для них однополярный или хотя бы биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил, что в данный момент появляются все новые сдвиги в развитии многополярного мира. В пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности.
Столтенберг призвал НАТО усилить Украину после окончания конфликта
Североатлантический альянс полагает, что киевский режим после завершения действующего конфликта будет нуждаться в более сильных вооруженных силах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украинская армия после окончания конфликта должна стать сильнее, и оснащением ВСУ должен заниматься альянс, это необходимо для предотвращения «нового большого нападения», заявил генсек, передает ТАСС.
ВСУ должны быть полностью переведены на «стандарты НАТО», заключил он.
Также в понедельник генсек НАТО заявил, что отправка натовских самолетов с пилотами для обеспечения бесполетной зоной станет вовлечением альянса в конфликт, но поставки самолетов киевским властям не сделают военный блок стороной конфликта.
Российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), а также Табаевки, Двуречной, Песчаного и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической авиации огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ у Тернов, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены до ста военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий Южной группировки на Донецком направлении войск ликвидированы более 60 военнослужащих, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки ДНР уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Левадным и Ореховом Запорожской области. Потери противника за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Возле Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Недалеко от Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 108 районах. Рядом с Моначиновкой Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
Боевые машины разведки модернизированной модели БРМ-1К появились на территории спецоперации, их начали осваивать на полигонах Запорожского региона.
Отмечается, что экипажи для работы с новой техникой проходят обучение с декабря прошлого года. Представители экипажа рассказали, что электроника работает без сбоев, в обучении также сложностей не возникает, передает РИА «Новости».
Один из военных рассказал, что на новой машине легче работать, чем на БМП – проще проходят загрузка боеприпасов, разборка орудия. Военные изучили все нюансы, смело заявляют, что приборы боевой машины бьют точно в цель.
БРМ-1К – боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и 30-мм автоматической пушкой от БТР-82А.
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года. «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации.