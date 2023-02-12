Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением

Посол России Боцан-Харченко назвал сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением

Отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России является «героическим поведением», которое ценят в Москве, заявил российский посол Александр Боцан-Харченко.

Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию «Вечерне новости» на вопрос, есть ли в России понимание «жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций».

«Возможно, «жертва» – слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу», – отметил он, передает РИА «Новости».

Боцан-Харченко добавил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в сфере энергетики и других.

По его словам, с конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом, Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы «Газпром» – прим. ВЗГЛЯД) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия, которая придерживается военного нейтралитета из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России, осталась без союзников на Западе, так как окружена странами НАТО.

Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия дорожит доброжелательными дипотношениями с Сербией и надеется на их дальнейшее развитие.