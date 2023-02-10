Минченко: Трудно представить повторение «дела Фургала» в другом регионе России

Эксклюзивность «дела Фургала» заключается в том, что на практике представить подобное в каком-то другом регионе России едва ли возможно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии.

«Вклад в дело Фургала внесли несколько вещей. Во-первых, это его действия против системы, а именно запредельные результаты ЛДПР на выборах в региональный парламент, которые обеспечивались под его давлением. Во-вторых, это касалось его стиля коммуникации с федеральным центром и многих других действий, не говоря уже об обвинениях в убийствах», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Дальше был приговор суда и восстановление справедливости. Вместе с тем, мне кажется, само «дело Фургала» – это достаточно эксклюзивная история», – отметил он.

«С одной стороны, это дело можно воспринимать как урок и сигнал: если ты бросаешь вызов системе, то она тобой займется. С другой же стороны, Фургал был настолько большим исключением, что едва ли возможно говорить об общих посылах и сигналах другим региональным чиновникам. Представить подобное в каком-то регионе России затруднительно», – заключил Минченко.

Ранее Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах.

Вердикт вынес судья Геннадий Цой. При этом из приговора были исключены эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

Вместе с политиком были осуждены его помощник Андрей Карепов, получивший 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей на 17 лет за убийства конкурентов, а также заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, чей срок составил девять с половиной лет.

Ранее государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора к 23 годам колонии строгого режима.

Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал политика руководителем подразделения по устранению конкурентов.