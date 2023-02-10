Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте

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10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

Польский премьер ведет себя агрессивно и бескомпромиссно gov.pl
«Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», заявляют в Варшаве. Почему польское руководство придает противостоянию с Россией столь высокий накал, отказывается обсуждать саму возможность компромисса – и к чему в итоге это приведет Варшаву после победы России в спецоперации?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте

    Эксперт Рожин: Предоставление Штатами координат для ударов ВСУ выходит за рамки обычного консультирования
    		    10 февраля 2023, 12:50
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Вашингтон давно и активно вовлечен в конфликт с Россией. Любые попытки скрыть данный факт уже кажутся нелепыми. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Борис Рожин. Ранее издание The Washington Post сообщило, что США передают ВСУ координаты целей перед запуском ракет.

    «Мы столкнулись с очередным подтверждением того, что США вовлечены в конфликт напрямую. Предоставление координат для дальнейшего целеуказания – это деятельность, которая выходит далеко за пределы обычных консультаций», – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Публикацию The Washington Post стоит рассматривать как часть внутриполитического торга в США. После выборов в Конгресс в стране произошло существенное перераспределение полномочий. Республиканцы активно требуют поставить под контроль вопросы оружейных поставок, их аудита и продумывания дальнейших планов по оказанию поддержки Киеву. Это своего рода давление на Байдена», – отмечает эксперт.

    «Мы имеем дело с внутренней информационной войной, развязанной республиканским истеблишментом против администрации действующего президента. Тем не менее Штаты всегда будут стоять на том, что официально они никуда не вовлечены. Ждать здесь каких-либо изменений – бессмысленно», – подчеркивает эксперт.

    «В текущей ситуации мы должны приложить максимум усилий к уничтожению пусковых установок HIMARS. Необходимо отодвинуть линию фронта настолько, насколько это возможно, чтобы ни одна ракета не смогла долететь до интересующих противника целей», – резюмирует Рожин.

    Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».

    При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты действительно делятся разведданными с ВСУ, однако именно украинцы отвечают за конечный поиск цели и определение их приоритетности. По мнению военного, деятельность США носит «исключительно консультационный характер».

    Он добавил, что бойцы ВСУ определяют объекты, которые хотят поразить, затем информация уходит старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для уточнения координат. Издание пишет, что Штаты не всегда соглашаются предоставить информацию.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастании вовлеченности Америки в происходящий конфликт. По его мнению, Вашингтон воспринимает Москву как противника, что способствует размыванию грани между косвенным и прямым участием в боевых действиях.

    Напомним, в сентябре стало известно, что США активно участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины. В частности, американские специалисты проводили консультации с представителями ВСУ о наиболее перспективных направлениях продвижения войск.

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    Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
    		    9 февраля 2023, 18:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.

    «Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.

    Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.

    Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (27)
    Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
    Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
    		    9 февраля 2023, 17:55
    Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.

    Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.

    Коментарии (41)
    Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
    		   9 февраля 2023, 18:11
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.

    «Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.

    Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».

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    Коментарии (33)
    Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
    Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
    		    9 февраля 2023, 21:22
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».

    Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

    Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

    Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. 

    Коментарии (26)
    Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
    СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
    		   9 февраля 2023, 17:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

    На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.

     

    Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.

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    Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
    Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
    		   10 февраля 2023, 08:54
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.

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    Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине
    Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине
    		    9 февраля 2023, 15:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).

    В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек.

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    Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
    		    9 февраля 2023, 14:51
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.

    Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.

    «Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.

    Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».

    Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.

    Коментарии (24)
    Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине

    9 февраля 2023, 21:54

    Текст: Ольга Иванова

    Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.

    Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.

    Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.

    Коментарии (15)
    Глава Rheinmetall рассказал о переговорах с Киевом о поставках новейших танков Panther
    		    9 февраля 2023, 15:15
    Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о возможных поставках новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51), который в ФРГ должен будет прийти на смену Leopard 2, заявил глава компании Армин Паппергер.

    По его словам, Украина заинтересована в самых современных БМП и танках, и компания ведет переговоры с Киевом об экспорте Panther (Пантера), при этом решение о таких поставках остается за правительством Германии и пока существует только выставочный образец танка, но концерн готов начать поставки через полгода, передает ТАСС.

    Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.

    Ранее Паппергер заявил, что Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году.

    Коментарии (13)
    Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде»
    Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде»
    		    9 февраля 2023, 18:16
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина.

    Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit.

    Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка.

    Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда.

    Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT.

    В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию.

    Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму.

    Коментарии (6)
    В Киеве снесли памятник генералу Ватутину
    		    9 февраля 2023, 21:02
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Памятник генералу Николаю Ватутину все-таки демонтировали в Киеве, ранее это не могли сделать, так как сдвинуть монумент с места оказалось сложно.

    Памятник находился в Мариинском парке, но теперь его демонтировали, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Разрешение на это ранее выдало министерство культуры Украины. Памятник перенесут в киевский Музей авиации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что памятник не смогли сдвинуть с постамента даже с помощью подъемного крана, его жгли и пилили, пытались резать автогеном.

    Напомним, под командованием Николая Ватутина силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

    Коментарии (46)
    WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
    		    10 февраля 2023, 11:24
    Фото: Cpl. Brendan Mullin/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.

    Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.

    Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.

    Коментарии (22)
    В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
    Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
    		    10 февраля 2023, 12:24
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.

    «Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

    «Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.

    «Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.

    В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.

    «В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.

    «В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.

    Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.

    Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.

    Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.

    Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию  Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.

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    Мирошник призвал показать в ООН и спонсорам ВСУ видео убийства российского военнопленного
    Мирошник: Украина породила и поощряет атмосферу звериной ненависти в ВСУ
    		    9 февраля 2023, 14:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    Мы не видим арестов или других попыток пресечь подобные действия со стороны ВСУ. В ООН должны понять, кому страны – спонсоры Украины отправляют деньги и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины.

    «Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР В России Родион Мирошник.

    «Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.

    «Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.

    «Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Причем с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.

    Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он и из какого подразделения. Затем выстрелил военному в голову.

    Помимо расстрелянного, на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине».

    В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей.

    Также неоднократно появлялись сообщения об издевательствах и пытках российский солдат в украинском плену.

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    Коментарии (16)
     
     
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