Столтенберг выразил уверенность в приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
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Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
В США возмутились лжи администрации Байдена о диверсии против «Северных потоков»
Ведущий Fox News: Нуланд выдала причастность Белого дома к взрывам на «Северных потоках»
1 февраля 2023, 10:42
Фото: Danish Defense Ministry/ Global Look Press
Текст: Вера Басилая
Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий возмутился нескрываемой радости Нуланд из-за взрывов на «Северных потоках», по его словам, американцы были расстроены, потому что не знали, кто это сделал, передает РИА «Новости».
Карлсон напомнил, что Нуланд в январе прошлого года грозилась уничтожить трубопроводы, что Россия не отправляла газ в Европу, и отметил, что произошедшее стало «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».
В свою очередь экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало, что США имеют отношение к диверсии, хотя администрация Байдена всячески уверяла, что «не имеет к этому никакого отношения».
«Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», – приводит «Прайм» слова Габбард.
Напомним, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что «администрация очень довольна, зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать, представляет собой груду металла на дне моря».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая обрадовалась из-за разрушения «Северных потоков».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Нуланд лишь подтверждают одобрение Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры.
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
1 февраля 2023, 12:13
Текст: Дмитрий Зубарев
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Актер Батурин заявил, что смог бы простить уехавшую в Латвию Хаматову
1 февраля 2023, 18:32
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
Актер Юрий Батурин заявил, что сбежавшие за границу звезды могут искупить свою вину. Например, речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой, которая почти год назад уехала в Латвию.
«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам... Не простили бы? Я бы простил», – передает издание StarHit со ссылкой на слова Юрия.
По словам Батурина, для него было шоком узнать, что Хаматова покинула Россию.
Также Батурин высказался о Дмитрии Назарове, недавно уволенном Константином Хабенским из МХТ за антироссийскую позицию. Его он назвал умным и талантливым человеком, который может анализировать, но совершает резкие поступки.
«У меня реально много вопросов к этому человеку. «Дядя, что с тобой?! Ты же видишь, что Европа хочет в открытую уничтожить Россию?» – отметил артист.
Актер также заявил, что не сомневается в победе России.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
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Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
1 февраля 2023, 11:24
Фото: EyePress News/Reuters
Текст: Дарья Волкова
Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
1 февраля 2023, 16:08
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
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Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
1 февраля 2023, 13:03
Фото: @rian_ru
Текст: Вера Басилая
Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
На Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
В Москве на Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
1 февраля 2023, 12:26
Фото: Алиса Дэй/vk.com
Текст: Алексей Дегтярев
На Красной площади в Москве гражданка Соединенных Штатов выгуливала теленка, ее задержали стражи порядка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщину задержали 31 января, она выгуливала теленка по Красной площади. Задержанной оказалась 34-летняя гражданка США, сказал собеседник ТАСС.
Задержанная пояснила, что купила животное в интернете и захотела его выгулять. На нее составили протокол по статье КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Теперь ей грозит административный арест или обязательные работы.
Между тем в Тверском суде Москвы сообщили РИА «Новости», что получили протоколы в отношении американки Алисии Дей, один из них – о сопротивлении полиции.
Ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток).
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Названа численность населения России на 1 января
Росстат назвал численность населения России на 1 января
1 февраля 2023, 14:37
Текст: Вера Басилая
Численность населения России без учета ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 1 января составила 146 млн 424 тыс. 729 человек, свидетельствуют предварительные данные Росстата с учетом переписи населения 2020 года.
В документе отмечается, что на 1 января 2022 года численность населения страны с учетом итогов Всероссийской переписи населения в 2020 году составляет 146 млн 980 тыс. 61 человек. Отмечается, что показатель сократился на 555 332 человека по сравнению прошлым годом, передает «Прайм».
Росстат не учитывал статистику по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Согласно данным, почти 109,6 млн человек проживают в городах, а 36,8 млн человек живет в сельской местности.
Росстат уточнил, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения с ежегодным прибавлением числа родившихся и прибывших на территорию и вычитанием числа умерших и выбывших с данной территории.
Ранее Росстат заявил, что численность населения России, по предварительным итогам Всероссийской переписи, составила 147 млн человек.
Казахстан решил закрыть торговое представительство в России
1 февраля 2023, 16:42
Текст: Ольга Иванова
Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России, следует из проекта постановления правительства республики.
Министерству торговли и интеграции совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из этого постановления, сообщает РИА «Новости».
Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили высокий уровень отношений стратегического партнерства.
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В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
1 февраля 2023, 03:57
Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
Новак: Ответ России по потолку цен на нефть стабилизирует мировой рынок
Новак указал на влияние ответа России по потолку цен на нефть на мировой рынок
1 февраля 2023, 18:07
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Текст: Алексей Дегтярев
Решение Москвы запретить поставки нефти по ценовому потолку поможет ограничить нерыночные инструменты в будущем и стабилизирует рынок, заявил вице-премьер Александр Новак.
Решение о запрете поставок по ценовому потолку принято, чтобы ограничить действия нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию по реализации не только российской нефти, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий использование формулировки «потолок цен» в контрактах по поставкам нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет поставок по потолку цен решает две задачи: создание понятного алгоритма ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом.
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Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
1 февраля 2023, 19:09
Фото: U.S. Marines/ZUMA/Global Look Press
Текст: Алёна Задорожная
Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
Эксперт: ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
В ЛНР заявили, что ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
1 февраля 2023, 15:14
Текст: Кристина Цыцура
Российские войска должны пройти еще несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. – прим. ВЗГЛЯД) <...> в подкову. Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи. Отмечается, что попытка отхода обернется для Киева катастрофой. Бегство будет невозможно, отметил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв город.
Напомним, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки.
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Гулявшую с теленком на Красной площади американку приговорили к аресту
1 февраля 2023, 16:25
Фото: Алиса Дэй/vk.com
Текст: Алексей Дегтярев
Выгуливавшую на Красной площади теленка американскую гражданку Алисию Дей арестовали по решению Тверского суда столицы.
Дей признали виновной в административном правонарушении – сопротивлению полиции, ей назначили наказание в виде 13 суток административного ареста, передает РИА «Новости».
Напомним, на девушку были составлены два административных протокола «Несанкционированная акция, помешавшая пешеходам» и «Сопротивление полиции». По первому протоколу ее еще оштрафовали на 20 тыс. рублей.
В протоколе, зачитанном в суде, сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда», а также использовала теленка в качестве наглядной агитации. Сама американка заявляла, что не преследовала общественно-политических целей в ходе выгула питомца.
Дей также сообщила, что приехала в Россию по туристической визе 21 января. В прошлом году она устраивала акции в Варшаве с бараном, а в 2019 году – в Лондоне, там она спасла от забоя поросенка.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
1 февраля 2023, 13:40
Фото: РИА Новости,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.