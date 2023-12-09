До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
Опубликован райдер с якобы требованиями певицы Веры Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах», одним из главных условий является соблюдение полной конфиденциальности.
Брежнева просит за свое выступление 50 тыс. евро и 25 тыс. евро на расходы, также в райдере перечислены ряд указаний для соблюдения «конспирации» ее выступлений, пишет Mash.
Певица якобы требует, чтобы ее багаж тащили сотрудники аэропорта от машины до борта и обратно, встречать она просит с табличкой VERA. По городу ее должен возить тонированный новый Mercedes S-класса с Wi-Fi.
При этом человеку за рулем запрещено разговаривать во время поездки, перед встречей ему нужно проехать через заправку и сервис, чтобы отключить свет в салоне, лампы не должны загораться даже при открытии дверей.
Окна в отеле должны быть завешены плотными шторами, охрана должна быть усилена, камеры видеонаблюдения на сцене и в зонах переодевания – заклеены и отключены.
В гримерной певица требует подавать чай, имбирь, лимон, мяту, мед и фрукты. Для закулис Брежнева просит черный кабинет с проклеенными черным и красным скотчем стыками.
Съемка фото и видео на ее концертах также запрещены.
Ранее сообщалось, что Брежнева из-за налогов лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге.