Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

Tекст: Евгений Поздняков

«Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

«Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.