Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

«Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

«Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

«Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

«На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.