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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

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    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

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    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    35 комментариев
    9 декабря 2023, 04:20

    Армия США получила на вооружение новые высокоточные ракеты

    Армия США: Сухопутные войска получили новые высокоточные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные получили первую партию новых высокоточных ракет Precision Strike Missile, PrSM после проведения их испытаний, следует из заявления армии США.

    В документе отмечается, что в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания данных ракет. Так, запуск PrSM осуществляется с помощью реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270A2. Такие ракеты позволяют «нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км», говорится в документе, передает ТАСС.

    Помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что наличие PrSM расширит потенциал Пентагона по «противодействию возможностям противника по проведению боевых маневров и противовоздушных операций».

    Ранее в КНДР заявили, что работа США над стратегическим бомбардировщиком нового поколения B-21 провоцирует новую холодную войну и гонку вооружений.

    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (40)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (21)
    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

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    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (28)
    7 декабря 2023, 00:59
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Если США откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами, им придется заплатить «кровью американцев», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

    «Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

    Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

    «Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 13:45
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия зеркально ответит на возможное возобновление ядерных испытаний США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну напомнил, что американцы в последнее время не раз заявляли, что не планируют возобновлять ядерные испытания. «Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться», – отметил дипломат.

    Россия, подчеркнул он, судит не по словам, а по делам, и должна находиться в готовности в любой момент времени. «И я добавлю – в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства, уточнив, что это относится и к теме ядерных испытаний.

    Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявлял, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания, однако если США это сделают, то и Россия проведет.

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 15:40
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку

    Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

    По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

    Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

    Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 07:58
    США утроили закупки российского урана
    США утроили закупки российского урана
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны, следует из данных американской статистики.

    Импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США, передает РИА «Новости».

    В целом США импортировали почти 176 тонн урана на 300 млн долларов. Главным поставщиком является Великобритания – в октябре британские поставки урана в США составили 98,3 тонны (177,4 млн долларов), хотя в сентябре поставок вовсе не было.

    Кроме того, США снова начали покупать уран у Китая, чего не делали около семи месяцев. У Китая США купили 25,4 тонны на 43,4 млн долларов. В семь раз упал импорт урана в США из Нидерландов, составив 8,9 тонны (13,8 млн долларов).

    В сентябре появились сообщения, что Россия якобы остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия. Росатом заявил об исполнении обязательств по поставкам урана за рубеж.

    Коментарии (34)
    6 декабря 2023, 13:08
    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины

    Американист Дудаков: Из-за усталости от Украины в США набирает обороты политический раскол

    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Республиканцы и простые американцы устали от Украины, поэтому в Сенате набирает обороты конфликт двух партий. При этом Байден и Блинкен пытаются видимостью озабоченности вопросами Украины продвинуть выделение новых траншей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами.

    «Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

    «Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

    «На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров. Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. И несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Две партии поспорили по поводу уместности обсуждения темы безопасности границ Штатов на прошедшем заседании.

    Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

    Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что представители партии просто ушли с заседания, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    New York Times пишет, что «провал» брифинга состоялся накануне пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Президент США Джо Байден назвал провал в вопросе поддержки Украины абсолютным сумасшествием и добавил, что это идет вразрез с интересами Вашингтона. Если Сенат американского Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры и спровоцирует акты агрессии по всему миру, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

    Спорящие законодатели США решают, будет ли Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к сложившейся ситуации.

    В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся на «дне бочки» в возможностях предоставления помощи для Украины. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия для ВСУ без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса закончатся у Белого дома к концу нынешнего года.

    Напомним, Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. В этом признался член Палаты представителей США Томас Мэсси. Конгрессмен отметил, что США в тот период «бряцали оружием против России», и подчеркнул, что прошлые действия Вашингтона теперь будут иметь последствия.

    Коментарии (3)
    8 декабря 2023, 02:30
    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией

    Такер Карлсон заявил об угрозе шефа Пентагона Остина отправить сыновей конгрессменов США «воевать с Россией»

    Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Карлсон заявил, что администрация США «открыто угрожает американцам из-за Украины». По его словам, Остин заявил конгрессменам: «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», – передает ТАСС.

    Указывается, что Остин требовал от конгрессменов поддержать запрос администрации о новой помощи Киеву. Американский миллиардер Илон Маск уточнил, действительно ли Остин делал подобные заявления. «Это подтверждено», – приводит РИА «Новости» ответ Карлсона.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 13:00
    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО

    Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину

    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина – одна из главных ошибок президента США Джо Байдена, на которую будут давить его политические оппоненты. Теперь чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Зеленского, американский лидер вынужден пугать конгрессменов российской угрозой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Байден сказал, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

    «Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.

    «Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.

    «Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».


    Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.

    Коментарии (7)
    8 декабря 2023, 12:04
    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине

    Политолог Бордачев: США и Британия получают выгоду от поставок ВСУ, а для стран Европы происходящее становится катастрофой

    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы. Страны ЕС лишились поставок российских энергоресурсов и создали неблагоприятные условия для промышленности, чего не скажешь о Британии или США. Такое мнение газете ВЗГЛЯД озвучил политолог Тимофей Бордачев. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой.

    «В настоящий момент в США происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Сенат расколот, между республиканцами и демократами практически полностью отсутствует взаимопонимание», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, заявления главы Госдепартамента, сделанные в компании с Кэмероном, должны были напомнить парламентариям о выгодах поддержки ВСУ. Мы имеем дело с примитивным желанием подкупить американских политиков. Между тем данный призыв в США звучит настолько часто, что успел надоесть местным сенаторам», – отмечает эксперт.

    «Я бы не связывал заявления с попыткой каким-либо образом повлиять на объемы помощи, предоставляемые Украине европейскими странами. Члены ЕС и так прикладывают неимоверные усилия. Они жертвуют колоссальные объемы средств в пользу ВСУ, испытывая при этом куда большие проблемы, чем Штаты», – подчеркивает собеседник.

    «Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживают внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», – указывает политолог.

    «Однако для континентальной Европы произошедшее стало настоящей экономической катастрофой. Германия, например, лишилась дешевых поставок энергоресурсов из России, что отрицательно сказалось на промышленности страны. В других странах ЕС наблюдается аналогичная ситуация: финансовое благополучие дает трещину на фоне колоссальных сумм, уходящих на Украину», – резюмирует Бордачев.

    Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По мнению представителя Лондона, Штаты непременно продолжат оказывать помощь ВСУ.

    Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении офису Зеленского дополнительных средств. Кэмерон отметил, что его страна вносит «весомый вклад в плане не только количества, но и качества» поддержки Украины. Дипломат напомнил, что именно Лондон первым отправил ВСУ противотанковые комплексы, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

    Его коллега Энтони Блинкен заметил, что почти все капиталовложения, которые США сделали в пользу Украины, были потрачены внутри самих Штатов. Он обратился к «американской аудитории» с заявлением, что речь идет о 90% от общей суммы расходов, ушедших на поддержку офиса Зеленского.

    По его словам, в результате политики Вашингтона в стране появилось большое количество «рабочих мест». Дипломат назвал помощь Украине хорошим стимулом для роста экономики США. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложилась «выигрышная ситуация для всех», поэтому необходимо «продолжать» следовать выбранному пути.

    Ранее о материальной выгоде от поддержки ВСУ уже заявлял Джо Байден. Помощь ВСУ он обозначал как «разумную инвестицию», которая якобы будет приносить «дивиденды».

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    6 декабря 2023, 21:46
    США выделили Украине новый пакет военной помощи

    Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму до 175 млн долларов

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, этот пакет помощи собран из ограниченных ресурсов, которые остались у США для помощи Украине, передает ТАСС.

    Уточняется, что в пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

    Ранее Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до 25 декабря.

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    6 декабря 2023, 10:45
    Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    РБК: Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский производитель акустических систем «Урал» одержал в суде победу над американской компанией Harman International Industries, «дочкой» Samsung Electronics, которая известна брендом музыкальных колонок JBL.

    Срок подачи апелляции на решение суда, которое было вынесено в сентябре 2023 года, истек 30 ноября, сообщил РБК представитель «Урала». Это также подтверждают материалы Арбитражного суда города Москвы.

    Harman International Industries обратилась с иском в суд в сентябре 2021 года, обвинив «Урал» в том, что он якобы скопировал дизайн и запатентованные решения продукции американской компании. Истец требовал запретить «Уралу» использование двух промышленных образцов в четырех колонках «Урал». Свои потери из-за действий российского конкурента компания оценила в не менее чем 500 тыс. рублей. Также Harman International Industries требовала компенсацию в размере 3 млн рублей и возмещения судебных издержек.

    Компания «Урал» в суде отвергла практически все выдвинутые обвинения, в том числе касающиеся похожего внешнего вида товаров.

    В первой инстанции в марте 2022 года Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования американской компании, которая впоследствии обжаловала решение. В сентябре 2023 года суд вновь встал на сторону ответчика. После этого в апелляционный суд Harman International Industries так и не обратилась.

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    6 декабря 2023, 10:02
    Американский сенатор: Украина через 12 месяцев может стать частью России

    Сенатор Мерфи: Украина может стать частью России, если США не продолжат ей помогать

    Tекст: Ольга Никитина

    Не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России, заявил член Сената Конгресса США от правящей Демпартии Крис Мерфи.

    «Нам прям сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом», – сказал Мерфи в интервью изданию Defense News.

    Сенатор выразил «разочарование» позицией членов Республиканской партии, которые, по его мнению, относятся к этому «несерьезно». «А ставки таковы: будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Мерфи уже говорил, что не сомневается в том, что США вот-вот бросят Украину.

    Напомним, демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку, которая перешла в крики и взаимные обвинения, из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю. Республиканцы со своей стороны подчеркивали, что демократы игнорируют их требования по миграционному вопросу на границе США с Мексикой.

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