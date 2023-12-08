Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
В США обратили внимание на демонстрацию мощи России во время визита Путина на Ближний Восток
Military Watch Magazine: Сопровождавшие борт Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию Су-35 показали мощь России
Истребители Су-35, сопровождавшие самолет Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали силу и мощь России, сообщило издание Military Watch Magazine.
В статье говорится, что Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей. В частности, более в чем два раза дальность полета российских самолетов превышает дальность полета F-22 и F-35, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что поскольку страны Запада долгое время были единственными иностранными государствами, чьи истребители находились в Персидском заливе, прибытие в регион Су-35, даже на минимальное время, означает сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге.
Кроме того, Су-35 уже зарекомендовали себя с лучшей стороны в ходе СВО на Украине.
«Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века», – говорится в статье.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит Путина на Ближний Восток.