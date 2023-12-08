ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

Tекст: Ольга Никитина

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборы президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

Опрос проводился в период 21 октября–13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.