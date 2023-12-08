Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?6 комментариев
Стало известно о дефиците солдат у ВСУ
The Washington Post: На Украине не осталось обученных солдат
В рядах Вооруженных сил Украине не осталось обученных солдат, а призывники не хотят воевать за власть, пишет The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ с позывным «Дельфин».
Он признал, что украинским войскам нужно больше солдат, профессиональные военные кадры на исходе, передает ТАСС.
При этом призывники не желают «бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».
О дефиците военных кадров в рядах ВСУ говорили неоднократно. В ноябре критический масштаб нехватки военных подтверждал майор ВСУ Виктор Кисиль.