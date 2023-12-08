Запущено голосование для определения Молодежной столицы России

Росмолодежь запустила голосование для определения Молодежной столицы России

Голосование доступно на сайте Дома молодежи, в 2023 году титул принадлежит Нижнему Новгороду, новую Молодежную столицу объявят 22 декабря 2023 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Объявление пройдет в ходе финала всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Доме молодежи на международной выставке-форуме «Россия».

По итогам оценки экспертной комиссии финалистами стали пять городов: Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Они допущены к следующим этапам конкурса: инспекционные выезды в города-номинанты в формате онлайн-шоу и народное голосование.

Онлайн-шоу в городах-финалистах также будут оценены жюри и учтены в общем рейтинге городов, претендующих на звание Молодежной столицы.

В состав экспертной комиссии вошли 20 представителей медиакомпаний и издательств («ВКонтакте», АНО «Диалог», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда»), представители крупного и малого бизнеса, госкорпораций (ВЭБ.РФ, ПАО «Сбербанк», Клуб молодых промышленников), исследовательских организаций (НИУ ВШЭ, Институт молодежной политики), организаций экосистемы молодежной политики (Улицы России, Клуб молодых предпринимателей), а также победители премии «Время молодых» прошлых лет.

Город–победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.

Росмолодежь второй год подряд проводит Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России». Она направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и региона России.

В прошлом году по результатам работы жюри финалистами стали семь городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. На торжественной церемонии вручения премии «Время молодых» одинаковое количество баллов набрали Владивосток и Нижний Новгород – по 167 баллов каждый. Благодаря финальному решению представителей молодежи получилось определить одного победителя – Нижний Новгород.