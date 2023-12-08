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    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    2 комментария
    8 декабря 2023, 10:10

    Армия Израиля нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Армия Израиля в ответ на запуски снарядов нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на совершенные 7 декабря обстрелы нанесла минувшей ночью удары по ряду целей на сирийской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как сообщила пресс-служба, в ответ на совершенные накануне запуски снарядов в сторону северной части Израиля ЦАХАЛ нанес удары по ряду целей в Сирии, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа.

    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

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    7 декабря 2023, 08:33
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

    Tекст: Ольга Никитина

    В системе политических координат в США произошел драматический сдвиг, о чем свидетельствует факт того, что республиканцы блокируют финансирование Израиля, что раньше казалось немыслимым, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

    Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

    Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

    Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.

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    6 декабря 2023, 20:33
    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа

    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские силы начали окружать дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, поимка Синвара является лишь вопросом времени, передает РИА «Новости».

    «Так что его дом – это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее его поимка – это лишь вопрос времени», – заявил премьер.

    Ранее Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    6 декабря 2023, 15:59
    Бригады «Аль-Кассам» нанесли удары по израильским кибуцам

    Военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» обстреляла израильские кибуцы Суфа и Нир Ицхак близ сектора Газа

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» нанесло ракетные удары по «скоплениям противника» в израильских кибуцах Суфа и Нир Ицхак, расположенных близ сектора Газа, говорится в заявлении организации.

    «Бригады «Аль-Кассам» обстреливают ракетными очередями скопления противника на военном объекте Суфа (кибуц) и оккупированном поселении Нир Ицхак (кибуц)», – говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

    Кибуцы Суфа и Нир Ицхак расположены в нескольких километрах от границы с сектором Газа. 7 октября Нир Ицхак подвергся нападению ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что израильская ПВО перехватила над Красным морем ракету класса «земля – земля». Запуск ракеты в сторону еврейского государства был зафиксирован после срабатывания сигналов воздушной тревоги в Элайте, перехват осуществлен с помощью комплекса Arrow-3 («Стрела-3»).

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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    5 декабря 2023, 23:26
    Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.

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    6 декабря 2023, 08:18
    Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

    Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон, причем это будет зависеть от итогов операции, которую проводит Армия обороны Израиля, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

    Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

    При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

    Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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    5 декабря 2023, 21:23
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

    Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    5 декабря 2023, 23:03
    Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы

    Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, любое международное участие недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.

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    6 декабря 2023, 13:33
    Эрдоган пригрозил Израилю расплатой за операции против членов ХАМАС в Турции

    Эрдоган пригрозил Израилю расплатой за операции против членов ХАМАС на территории Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган в резкой форме предостерег Израиль от попыток проведения на турецкой территории операций, направленных на ликвидацию членов палестинского движения ХАМАС.

    «Они должны знать, что если они совершат подобную ошибку, то заплатят за нее очень высокую цену», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Эрдоган заявил, что если Израиль пойдет на такой шаг против Турции, то страна будет «обречена расплачиваться за это так, что никогда больше не сможет прийти в себя».

    Кроме того, президент Турции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет наказан за военные преступления в секторе Газа и избежать этого не сможет. По его словам, это станет «примером для всех угнетателей» во всем мире.

    Он отметил, что многие западные страны стали отказываться от безоговорочной поддержки Израиля. По его словам, «механизм терпения» и усталость западных стран идут на пользу ХАМАС и Палестине.

    Турция совместно с Катаром планирует вести процесс поиска вариантов урегулирования на Ближнем Востоке, добавил Эрдоган.

    По данным СМИ, израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру. В Белом доме заявили, что считают такую тактику полезной.

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    6 декабря 2023, 16:37
    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС

    Израиль объявил о ликвидации половины командиров батальонов ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные с начала операции в секторе Газа ликвидировали не меньше половины командиров батальонов ХАМАС, заявил представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

    Сейчас израильская армия продолжает продвижение внутри анклава, продвижение поддерживается с воздуха. Эта военная кампания «существенно сократила военные возможности ХАМАС», заявил Леви, передает ТАСС.

    Ранее США заявили, что одобряют подход Израиля по ликвидации руководства ХАМАС.

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    6 декабря 2023, 14:56
    Израильская ПВО перехватила ракету над Красным морем

    ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватила ракету класса «земля – земля» над Красным морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над акваторией Красного моря израильская система противовоздушной обороны перехватила ракету класса «земля – земля», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Запуск ракеты в сторону еврейского государства был зафиксирован после срабатывания сигналов воздушной тревоги в Элайте, передает ТАСС. С помощью противоракетного комплекса «Стрела» она была перехвачена над Красным морем.

    Накануне Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа.

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    6 декабря 2023, 09:29
    Армия Израиля за сутки атаковала с воздуха 250 объектов радикалов в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары с воздуха по 250 объектам радикалов в секторе Газа, в анклаве продолжаются боевые действия, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали 250 целей на территории сектора Газа. Израильские военнослужащие в данный моемнт продолжают находить и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, передает ТАСС.

    Ранее американские СМИ сообщали, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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