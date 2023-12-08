В США заявили, что стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева

Замсоветника Байдена Файнер заявил, что США стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки Киева и ситуации в самих США, где конгресс отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, передает РИА «Новости».

Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильную Украину».

Также Замсоветника Байдена указывает на то, что в США не поддерживают удары Украины по российским территориям.

Кроме того, Файнер подчеркнул, что в США не считают, что это необходимо украинцам, чтобы «добиться успеха на поле боя».

Тем не менее, в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование. В документ включены и положения о выходе из ситуации с мигрантами на границе США, республиканцы и демократы не могут договориться по этому вопросу.

Файнер назвал шокирующим то, что законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате США.