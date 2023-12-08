Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.0 комментариев
В США заявили, что стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева
Замсоветника Байдена Файнер заявил, что США стремятся привести Россию на переговоры на условиях Киева в 2024 году
Белый дом хочет добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева в 2024 году, заявил заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.
По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки Киева и ситуации в самих США, где конгресс отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, передает РИА «Новости».
Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильную Украину».
Также Замсоветника Байдена указывает на то, что в США не поддерживают удары Украины по российским территориям.
Кроме того, Файнер подчеркнул, что в США не считают, что это необходимо украинцам, чтобы «добиться успеха на поле боя».
Тем не менее, в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование. В документ включены и положения о выходе из ситуации с мигрантами на границе США, республиканцы и демократы не могут договориться по этому вопросу.
Файнер назвал шокирующим то, что законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате США.