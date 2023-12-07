И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.5 комментариев
Средства ПВО в ДНР сбили украинский самолет Су-25
В районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой народной республики средства ПВЛ сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были перехвачены снаряд РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, говорится в Telegram-канале ведомства.
В районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка ЛНР, Горловка и Соледар ДНР за минувшие сутки было уничтожены два украинских БПЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотников, 442 ЗРК, 13 870 танков и других бронемашин, 1188 боевых машин РСЗО, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц спецтехники.
Ранее силы ВДВ России уничтожили при помощи дронов «Ланцет» две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.