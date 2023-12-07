Совфед одобрил закон о запрете создания скотомогильников в России и ликвидации уже существующих

Tекст: Елизавета Шишкова

Также закон дает определение биологических отходов, они подразделяются на две категории – умеренно опасные и особо. Заниматься утверждением перечня биологических отходов будет Минсельхоз, передает ТАСС.

Обращение с биологическими отходами, содержание и эксплуатация объектов их уничтожения будет осуществляется организациями и гражданами, которые включены в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Уничтожение отходов должно производиться с использованием спецобъектов, а создание скотомогильников полностью запрещено.

Уже существующие скотомогильники должны быть ликвидированы в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации, кроме тех, которые содержат биоотходы, зараженные возбудителем сибирской язвы.

На территории России расположено 14 тыс. скотомогильников, 46% из них являются действующими и могут нести угрозу биологической безопасности.

Также запрещается возведение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов.

По словам зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова, этот закон позволит полностью обеспечить прослеживаемость биоотходов в течение всего оборота и повысит эффективность мер по профилактике распространения общих для человека и животных болезней.

Для реализации закона требуется разработка одного указа президента и 15 нормативно-правовых актов правительства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом запрет на создание новых скотомогильников будет действовать уже с 1 сентября 2024 года. Эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.

Напомним, ранее в Воронеже обнаружили очаг сибирской язвы.