И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Совфед одобрил закон о запрете создания скотомогильников в России
Совфед одобрил закон о запрете создания скотомогильников в России и ликвидации уже существующих
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий создание скотомогильников на территории России и ликвидацию уже существующих в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации.
Также закон дает определение биологических отходов, они подразделяются на две категории – умеренно опасные и особо. Заниматься утверждением перечня биологических отходов будет Минсельхоз, передает ТАСС.
Обращение с биологическими отходами, содержание и эксплуатация объектов их уничтожения будет осуществляется организациями и гражданами, которые включены в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.
Уничтожение отходов должно производиться с использованием спецобъектов, а создание скотомогильников полностью запрещено.
Уже существующие скотомогильники должны быть ликвидированы в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации, кроме тех, которые содержат биоотходы, зараженные возбудителем сибирской язвы.
На территории России расположено 14 тыс. скотомогильников, 46% из них являются действующими и могут нести угрозу биологической безопасности.
Также запрещается возведение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов.
По словам зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова, этот закон позволит полностью обеспечить прослеживаемость биоотходов в течение всего оборота и повысит эффективность мер по профилактике распространения общих для человека и животных болезней.
Для реализации закона требуется разработка одного указа президента и 15 нормативно-правовых актов правительства.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом запрет на создание новых скотомогильников будет действовать уже с 1 сентября 2024 года. Эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.
Напомним, ранее в Воронеже обнаружили очаг сибирской язвы.