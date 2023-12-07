Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
В университете Лас-Вегаса 67-летний профессор застрелил трех человек
На территории Невадского университета в Лас-Вегасе 67-летний профессор застрелил трех человек
Стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе открыл 67-летний профессор колледжа, он убил трех человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник CNN, профессор «связан с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина». О его связи с самим Невадским университетом не сообщается. По имеющейся информации, жертвами стрельбы стали три человека, четвертый находится в крайне тяжелом состоянии. Сам нападавший нейтрализован полицией, передает ТАСС.
Напомним, полиция Лас-Вегаса сообщала, что в Невадском университете произошла стрельба, подозреваемый мертв.