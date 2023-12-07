Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.26 комментариев
Армия Гайаны потеряла связь с вертолетом у границы с Венесуэлой
Силы обороны Гайаны сообщили о потере связи с вертолетом Bell 412 у границы с Венесуэлой
У границы с Венесуэлой ведутся поиски принадлежащего министерству обороны Гайаны вертолета Bell 412, связь с которым была потеряна, сообщили Силы обороны Гайаны.
Поисково-спасательную операцию, которая проводится Силами обороны Гайаны в сотрудничестве с авиаоператорами частного сектора, затрудняют погодные условия. Вертолет направлялся из лагеря Аянганна в Арау. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира, передает ТАСС.
Вертолет передал сигнал аварийного радиопередатчика примерно в 50 км к востоку от Арау на западной границе Гайаны, передает РИА «Новости».
Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо. Мадуро также сказал, что эта территория объявляется «зоной интегральной обороны».