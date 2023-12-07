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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    23 комментария
    7 декабря 2023, 04:28

    Армия Гайаны потеряла связь с вертолетом у границы с Венесуэлой

    Силы обороны Гайаны сообщили о потере связи с вертолетом Bell 412 у границы с Венесуэлой

    Tекст: Антон Антонов

    У границы с Венесуэлой ведутся поиски принадлежащего министерству обороны Гайаны вертолета Bell 412, связь с которым была потеряна, сообщили Силы обороны Гайаны.

    Поисково-спасательную операцию, которая проводится Силами обороны Гайаны в сотрудничестве с авиаоператорами частного сектора, затрудняют погодные условия. Вертолет направлялся из лагеря Аянганна в Арау. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира, передает ТАСС.

    Вертолет передал сигнал аварийного радиопередатчика примерно в 50 км к востоку от Арау на западной границе Гайаны, передает РИА «Новости».

    Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо. Мадуро также сказал, что эта территория объявляется «зоной интегральной обороны».

    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (53)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

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    6 декабря 2023, 19:56
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после убийства в Московской области бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

    Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.

    После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.

    Коментарии (48)
    6 декабря 2023, 17:53
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области, сообщают СМИ

    Источник рассказал «РЕН ТВ», что тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцове. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

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    6 декабря 2023, 14:24
    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

    Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.

    Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

    Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

    Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

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    6 декабря 2023, 14:42
    Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе задержанных участников банды, в которую входили в том числе бывшие и действующие силовики, есть начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных, заявил депутат Александр Хинштейн.

    Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

    По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.

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    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 13:56
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Цинь Ган, до недавнего времени возглавлявший МИД Китая, скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток или самоубийства, сообщили западные СМИ.

    Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.

    Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.

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    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 05:01
    Сенаторы США устроили скандал на брифинге о помощи Украине

    Журналист Fox рассказал о препирательствах сенаторов и нешуточном скандале на брифинге по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, сообщил корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.

    Перграм рассказал, что лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер упрекнул лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в перехвате темы встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США, передает РИА «Новости».

    Шумер также обвинил другого сенатора, в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Демократ возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи.

    Другие сенаторы, по словам Перграма, отметили, что встреча получилась драматичная и «страсти разгорелись».

    Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 07:25
    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не является союзником Украины, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус в интервью телеканалу ZDF  напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

    Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

    Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.

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    6 декабря 2023, 08:42
    После избиения мигрантами студентов в общежитии в Хабаровске прошли обыски

    После нападения студентов из Таджикистана на российских учащихся в общежитии Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске прошли обыски.

    Первый ОРОВД СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил дело по признакам преступления, подпадающего под ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти), говорится в сообщении в Telegram-канале СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

    По версии следствия, вечером 28 ноября в общежитии Тихоокеанского госуниверситета «трое студентов-уроженцев Таджикистана грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам».

    При участии сотрудников УФСБ по Хабаровскому краю, УМВД по краю и при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии в общежитии были проведены процессуальные действия, в ходе которых в следственном управлении по обстоятельствам произошедшего были опрошены 27 мигрантов. В итоге выявлены трое подозреваемых, все они в данный момент задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    В ходе расследования дела будет дана оценка законности пребывания зарубежных граждан на территории России.

    Коментарии (60)
    6 декабря 2023, 15:06
    Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
    Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Елена Корнилова, известная по ролям в советских фильмах и российских детективных сериалах, скончалась на 86-м году жизни.

    Как сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, Елена Корнилова умерла вчера в возрасте 85 лет, передает РИА «Новости».

    Елена Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Она окончила ВГИК, играла в Театре на Таганке. На счету Корниловой роли в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Она также играла в российских сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и других.

    Ранее стало известно о смерти советского и российского мультипликатора и режиссера Натальи Богомоловой. Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другими.

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    6 декабря 2023, 15:39
    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе есть военный комиссариат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой, заявил украинский военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

    Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.

    Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.

    Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.

    Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.

    Коментарии (4)
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