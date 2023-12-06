Венесуэла выдвинула ультиматум нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо

Мадуро объявил, что Венесуэла начнет выдачу лицензий на добычу газа и нефти в спорном Эссекибо

Tекст: Вера Басилая

Мадуро на заседании федерального совета заявил, что крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы PDVSA создаст подразделение PDVSA-Эссекибо. Начнется незамедлительная выдача лицензий на разведку и добычу газа и нефти, передает РИА «Новости».

Также он объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев. Мадуро отметил, что он открыт для переговоров. с уважением к международному праву, с уважением к законам.

Мадуро также призвал депутатов национальной ассамблеи начать дебаты по Органическому закону об обороне создаваемого региона Гайана-Эссекибо.

Отдельно президент Венесуэлы предложил запретить заключать контракты с компаниями, которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море.

Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается более 200 лет. Правительство Венесуэлы активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас.

Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо в Гайане прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.