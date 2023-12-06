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Венесуэла выдвинула ультиматум нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо
Мадуро объявил, что Венесуэла начнет выдачу лицензий на добычу газа и нефти в спорном Эссекибо
Нефтяным компаниям, работающим на шельфе спорной с Гайаной Эссекибо, следует прекратить операции в течение трех месяцев, эта территория объявляется «зоной интегральной обороны», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро на заседании федерального совета заявил, что крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы PDVSA создаст подразделение PDVSA-Эссекибо. Начнется незамедлительная выдача лицензий на разведку и добычу газа и нефти, передает РИА «Новости».
Также он объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев. Мадуро отметил, что он открыт для переговоров. с уважением к международному праву, с уважением к законам.
Мадуро также призвал депутатов национальной ассамблеи начать дебаты по Органическому закону об обороне создаваемого региона Гайана-Эссекибо.
Отдельно президент Венесуэлы предложил запретить заключать контракты с компаниями, которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается более 200 лет. Правительство Венесуэлы активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо в Гайане прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.