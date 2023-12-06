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Мадуро заявил о создании нового штата Венесуэлы
Мадуро заявил о создании 24-го штата Венесуэлы, расположенного на территории Гайана-Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый 24-й венесуэльский штат.
Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению Гайана-Эссекибо, переписи и выдаче документов, передает РИА «Новости».
Кроме того, он продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, и поручил представить ее во все школы, колледжи и университеты.
Ранее Мадуро объявил, что Венесуэла начнет выдачу лицензий на добычу газа и нефти в спорном Эссекибо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается более 200 лет. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо в Гайане прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.